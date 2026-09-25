Ein Film mit Harrison Ford mischt Sci-Fi mit Western, hätte ein großes Franchise werden können, gibt es nicht mal zum Streamen

Viele Filme mit interessanten Ideen schaffen es nicht immer, ein gigantischer Erfolg zu werden und sich im kollektivem Gedächtnis der Popkultur zu etablieren. Das passierte auch mit einem Sci-Fi-Western, der trotz bekannter Darsteller und dem Potenzial, ein Franchise zu werden, in Vergessenheit geraten ist.

Um welchen Film geht es? Am 29. Juli 2011 erschien in den USA Cowboys & Aliens in den Kinos. Der Film basiert auf einer gleichnamigen Graphic Novel von Scott Mitchell Rosenberg. In Arizona im Jahr 1873 taucht plötzlich Jake Lonergan auf, der sich weder an seinen Namen noch an irgendetwas anderes erinnern kann. Gleichzeitig tauchen dann noch Aliens mit einem Raumschiff auf und es entsteht ein Kampf, in dem sich indigene Völker zusammen mit den Cowboys gegen die Außerirdischen wehren.

Der Film hatte alles, was man als Sci-Fi-Blockbuster braucht. Es gab ein hohes Budget von geschätzt 163 Millionen US-Dollar (via IMDb), mit Daniel Craig und Harrison Ford gab es bekannte Darsteller und die Regie übernahm Jon Favreau, der vorher mit den beiden ersten Iron-Man-Filmen Erfolge feiern konnte.

Doch Cowboys & Aliens gilt heutzutage als vergessener Flop aus dem kein großes Filmfranchise wurde. Warum eigentlich?

Video starten In Cowboys & Aliens werden zwei legendäre Filmgenre kombiniert Autoplay

Kein großer Blockbuster und große Konkurrenz

Was ist mit Cowboys & Aliens passiert? Laut IMDb spielte der Film weltweit knapp 174 Millionen US-Dollar ein. Bei einem geschätzten Budget von 163 Millionen US-Dollar ist das nicht wirklich viel. Bedenkt man die Faustregel, dass ein Film das 2- bis 2,5-fache des Budgets einspielen sollte, um als Erfolg zu gelten, kann man hier sogar von einem Flop sprechen. Vor allem, wenn man den Film mit anderen Blockbustern vergleicht, die im ähnlichen Zeitraum erschienen sind:

Am 22. Juli 2011 erschien Captain America: The First Avenger und spielte weltweit etwa 370 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo)

Am 05. August 2011 erschien Planet der Affen: Prevolution und spielte weltweit etwa 480 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo)

Somit gab es davor und danach starke Konkurrenz durch bekannte Marken. Beide Filme etablierten auch ein Franchise und erhielten Fortsetzungen, kosteten sogar weniger. Vor allem Planet der Affen scheint dem Film nicht gutgetan zu haben. Laut Bombreport sanken die Zahlen schon in der 2. Woche um 56,8 % – ein harter Drop.

Warum war Cowboys & Aliens kein Erfolg? Man kann zwar nur mutmaßen, aber es gibt durchaus Indizien, warum der Film Probleme hatte. 2021 sprach der Autor und Erfinder des Comics mit Yahoo Entertainment. Im Interview erklärte er, dass der Film als größerer Hit gelten würde, wenn er 60 Millionen Dollar weniger gekostet hätte. Laut ihm habe der Film dank DVD-Verkäufen, Fernsehen und allem Möglichen das Doppelte der Kino-Einnahmen eingespielt (Zahlen, die man nicht überprüfen kann).

Im Interview sagt Rosenberg, dass die unerbittliche Fokussierung auf die Einspielergebnisse die Sichtweise der Kritiker und Journalisten auf den Film damals beeinflusst hat. Seiner Meinung nach fielen die Kritiken vor dem Release besser aus, als es dann aber um die Einspielergebnisse ging, sollen die Kritiken anders ausgefallen sein.

Das kann einen Einfluss auf die Mundpropaganda haben, beweisen kann Rosenberg so etwas aber nicht. Schaut man sich die Zahlen auf Rotten Tomatoes an, hat der Film eine schlechte Kritikerwertung von 44 % (bei über 250 Kritiken) und auch die Nutzer sind mit 43 % nicht gerade positiv gestimmt (bei über 100.000 Reviews).

Ein anderer Faktor, den auch das Time Magazine 2011 benannte, ist das Genre. Western waren damals kein strahlendes Genre mehr, das unzählige Zuschauer anlocken konnte. Selbst heutzutage scheitern Western im Kino, selbst mit großen Namen. Auf der anderen Seite könnte das Konzept auch Sci-Fi-Fans abgestoßen haben, die lieber etwas Futuristisches sehen wollten.

Wo kann man Cowboy & Aliens streamen? Das geht in Deutschland tatsächlich aktuell gar nicht. Der Film ist weder bei einem Streaming-Dienst im Abo erhältlich, noch bei Händlern digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar. Wer den Film gucken will, muss auf eine TV-Ausstrahlung warten oder sich den Film physisch kaufen.

Was sagt ihr zu Cowboys & Aliens? Mögt ihr den Film und würdet ihr euch eine Fortsetzung wünschen? Schreibt uns euer Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr euch für Fantasy-Filme interessiert, haben wir hier einen Artikel für euch: 19 Jahre lange habe ich auf die Fortsetzung eines Fantasy-Films gewartet, nur um zu merken, dass es seit 7 Jahren eine Serie gibt