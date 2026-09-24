Die wenigsten Marvel-Fans wissen, dass ein Mitglied der Guardians of the Galaxy schon vor Spider-Man da war – Aber als Fiesling

Die Filme zu den Guardians of the Galaxy katapultierten die Mitglieder des Marvel-Teams in die popkulturelle Relevanz. Ganz besonders bekannt wurde das Baum-Alien Groot. Doch Groot hat eine ziemlich lange Historie mit Marvel.

Nach dem überraschenden Erfolg vom Guardians of the Galaxy -Film im Jahr 2014 wurden viele neue Figuren einem größeren Publikum vorgestellt. Eine der präsentesten Figuren war dabei wohl Groot. Besonders ab dem 2. Teil (2017) wurde aus Groot eine Art von Maskottchen, was wohl an seiner kleinen tanzenden Form lag. Immerhin hat er auf Disney+ mit I Am Groot sogar eine Serie mit 2 Staffeln bekommen.

Was die meisten Fans des hölzernen Aliens aber wohl nicht wissen: Schon 1960 hatte Groot einen Auftritt im Comic Tales To Astonish Nr. 13 von Stan Lee, Larry Lieber und Jack Kirby. Das war sogar vor Spider-Man, der 1962 debütierte. Doch damals war Groot noch ganz anders.

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Ein klassisches Sci-Fi-Monster

Wie war Groot beim ersten Auftritt? Tales To Astonish war eine Sci-Fi-Reihe von Marvel, die in jedem Heft eine andere Geschichte erzählte. Die ersten 20 Ausgaben erschienen sogar noch unter Atlas Comics , bevor man sich in Marvel Comics umbenannte.

In der 13. Ausgabe hatte Groot seinen ersten Auftritt, aber nicht als nettes Alien, sondern als fieser Eroberer vom Planeten X. Er gehört zur Flora-Colossi-Spezies und taucht als böses Baummonster auf. In dem Comic hat er die Fähigkeit, Gegenstände aus Holz und Bäume zu kontrollieren und zu sich zu ziehen. Er erklärt den Menschen:

Hört mir zu, ihr Erdlinge. Ich bin Groot, Herrscher des Planeten X! Ich bin gekommen, um ein Dorf auf der Erde – euer Dorf – auf meinen Planeten zu bringen. Wir wollen euch untersuchen und Experimente an euch durchführen!

Direkt bei seinem ersten Auftritt konnte er reden. Leider ging diese Geschichte nicht gut für Groot aus, denn ein Wissenschaftler hat ihn ziemlich simpel besiegt: mit Termiten.

Auf dem Cover von Tales To Astonish Nr. 13 gibt es den ersten fiesen Groot (Bildquelle: Marvel.com)

46 Jahre später ein Held

Wie ging es mit Groot weiter? Nach seinem Auftritt als Sci-Fi-Monster war es recht ruhig um Groot. Zwar hatte er sporadisch mal Gastauftritte, so kämpfte er 1976 in Incredible Hulk Annual Nr. 5 gegen den grünen Wüterich oder bescherte 1997 Spider-Man in Sensational Spider-Man Nr. 1 einen Albtraum.

2006 startete Marvel dann das Annihilation-Event. Eine große Storyline im Weltraum, die viele Fraktionen und Figuren zurückbrachte und einführte. Bei diesem Event traf Star-Lord auch auf Groot und Rocket Racoon und in Annihilation: Conquest Nr. 6 gab es einen ersten Blick aufs Team. Mit Guardians of the Galaxy Nr. 1 im Jahr wurde dann auch die neue Reihe gestartet.

Groot war in seiner Wiedergeburt als neue Figur aber ein ganz anderer Charakter. Man behielt seine Herkunft als Flora Colossi von Planet X bei, doch er war hier ein Held, der eine besondere Beziehung zu Rocket Raccoon hat – das wird auch in den Filmen deutlich gezeigt.

Wie steht es um Groot im MCU? Groot (beziehungsweise der Sohn/die Wiedergeburt vom originalen Groot aus Teil 1) ist am Ende des 3. Films weiterhin ein Mitglied der Guardians of the Galaxy, die jetzt von Rocket Raccoon angeführt werden. Die anderen Gründungsmitglieder aus dem MCU sind nicht mehr Teil des Teams.

Wie es mit dem Team weitergeht, ist aber unklar. Zwar wurde am Ende des 3. Films erklärt, dass Star-Lord zurückkehren wird, der ist aber alleine auf der Erde. Bezüglich Avengers: Doomsday gibt es aktuell keine Informationen zu einer Rückkehr der Guardians. Sollte Marvel mit dem übernächsten Avengers-Film, Secret Wars, aber ein großes Reboot planen, wäre zumindest ein kurzer Auftritt der Guardians denkbar.

Was sagt ihr zu Groot? Mögt ihr ihn oder war er euch im Marketing und dem Merchandise vom MCU zu präsent? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr zum Marvel-Universum könnt ihr hier lesen: Ein Marvel-Schurke wird der neue große Fiesling im MCU, doch gegen ein mächtiges Monster hat nichtmal er eine Chance



