ARC Raiders präsentiert das große Update, das den Shooter-Hit retten soll, zeigt Release-Datum und Inhalte – Das steckt in Frozen Trail

ARC Raiders bekommt mit Frozen Trail neue Inhalte. Hier erfahrt ihr, was das Update beinhaltet, das abgewanderte Spieler zurückbringen soll.

Inwiefern muss ARC Raiders gerettet werden? ARC Raiders war 2025 ein riesiger Hit und konnte im ersten Jahr über 16 Millionen Kopien auf PC und Konsolen verkaufen. In den vergangenen Monaten wandten sich jedoch immer mehr Spieler ab, weil neue Updates nicht langfristig überzeugen konnten.

Vom einstigen Hype des Extraction-Shooters ist nicht mehr viel übrig. Während im Dezember und Januar durchschnittlich noch über 400.000 Spieler allein auf Steam die Server fluteten, lag der Durchschnitt in den vergangenen 30 Tagen nur noch bei 20.890.

Der Spieler-Schwund liegt auch daran, dass die Entwickler seit Mai 2026 auf größere Updates setzen, die nur noch 2x im Jahr erscheinen. Wenn der Abwärtstrend aufgehalten werden soll, muss also der erste große Content-Drop seit der Umstellung überzeugen, und jetzt wissen wir, was dieser bringen wird.

Video starten Spieler in Arc Raiders schreit so laut um Hilfe, dass der Nachbar die Tür aufbricht Autoplay

Frozen Trail bringt im Oktober großen Content-Drop für ARC Raiders

Was ist das für ein Update und wann kommt es? Das nächste Update von ARC Raiders heißt Frozen Trail und erscheint am 8. Oktober 2026.

Was bringt das Update? Mit Frozen Trail bekommt ARC Raiders eine ganze Palette neuer Inhalte. Kurz zusammengefasst sind die Highlights des Updates:

die neue Map „Pendola Pass“

die neue Map-Bedingung „Redirection“

eine neue Endgame-Herausforderung

drei neue ARC-Gegner

der neue Outpost als individualisierbare Niederlassung der Raider

Weapon Amplification

drei neue Gadgets, darunter ein Enterhaken (engl.: Grappling Hook)

zwei neue Instrumente

eine Kamera inklusive Selfie-Modus

zwei neue Waffen

Außerdem soll es ein neues dynamisches Wetterereignis sowie eine neue Extraktionsmethode geben, die mit Frozen Trail erscheint. Details zu den einzelnen Neuerungen findet ihr auf Seite 2 des Artikels. Nutzt gerne unser Inhaltsverzeichnis, um direkt zu der Detail-Beschreibung der neuen Inhalte zu gelangen.

Was kostet das Update? Frozen Trail ist ein kostenloses Update. Ihr könnt also alle Inhalte ohne zusätzliche Kosten spielen. Mit dem Update wird es jedoch auch wieder ein neues Raider Deck mit Premiumweg sowie ein DLC-Bundle mit neuen kosmetischen Items geben, die ihr zusätzlich erwerben könnt.

Egal, ob Frozen Trail zehntausende Spieler zu ARC Raiders zurückbringt oder nicht, eine Sache wird den Extraction-Shooter immer auszeichnen: die friedlichen Spieler, die trotz Möglichkeit zum PvP lieber im Team spielen. Manche von ihnen lassen sich sogar bereitwillig von völlig Fremden erschießen: Ich habe Leute gefragt, ob ich sie in ARC Raiders abknallen darf und die Antwort empört mich als professionellen Schwitzer