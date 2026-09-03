Twitch-Streamer sollte über 100.000 $ bekommen, wenn er ARC Raiders zockt, aber er war so frustriert vom Spiel, dass ihm das zu wenig war

Ein Streamer spielte 2025 über 300 Stunden ARC Raiders auf Twitch, aber als die Entwickler ihm über 100.000 $ boten, hatte er keinen Bock mehr.

Um wen geht es? TimTheTatman (36) ist ein bekannter Twitch-Streamer, der 2017 in der heißen Phase von Fortnite rund um Ninja Bekanntheit erlangte. In den darauffolgenden Jahren zeigte er in seinen Streams verschiedene Shooter, wobei Fortnite lange Zeit zu seinen meistgespielten Spielen gehörte. Später kamen dann Spiele wie Apex Legends und Overwatch hinzu, wobei er ab 2020 vor allem Call of Duty: Warzone spielte.

Im Jahr 2026 hat TimTheTatman zwar nicht mehr die Zuschauerzahlen seiner Blütezeit in Fortnite und Warzone, gehört mit über 7,6 Millionen Followern und durchschnittlich 5.400 Zuschauern in den vergangenen 90 Tagen aber immer noch zu den Streaming-Größen im internationalen Shooter-Kosmos.

Kürzlich versuchte er sich nach langer Zeit mal wieder an Escape from Tarkov, aber der Extraction-Shooter bereitete ihm Schwierigkeiten. EFTs Genre-Konkurrent ARC Raiders ist wiederum komplett aus den Streams des 36‑Jährigen verschwunden, dabei gehörte es 2025 noch zu seinen meistgezeigten Spielen.

Video starten ARC Raiders zeigt im Launch-Trailer, wie der Kampf Mensch gegen Maschine aussieht Autoplay

„Das Spiel hat mich so sehr frustriert, dass ich es einfach nie wieder spielen will.“

Was war das für eine Situation mit ARC Raiders? TimTheTatman wurde kürzlich vorgeworfen, dass er ungekennzeichnete Werbung für Call of Duty: Modern Warfare 4 mache, weil er sagte, dass ihm das Spiel tatsächlich Spaß mache. Er scherzte, dass er liebend gerne einen sechsstelligen Betrag von Activision nehmen würde, dafür, dass er das sagt, was er ohnehin schon sagt. Aber er bekomme dafür kein Geld, er mag es einfach.

Der Chat des Streamers thematisierte daraufhin den angesprochenen sechsstelligen Betrag, weshalb TimTheTatman erzählte, dass er bereits ein Angebot in dieser Höhe bekommen und sogar abgelehnt habe. „Das kommt hin und wieder vor. […] Ich habe bei ARC Raiders tatsächlich ein sechsstelliges Angebot abgelehnt. Ich habe gesagt: ‚Nein, danke.‘ Es ging um die Subway-Werbung von ARC Raiders.“

Der Streamer schlug also ein Angebot von mindestens 100.000 US-Dollar aus.

Der 36-jährige US-Amerikaner erklärt, dass ihn ARC Raiders so genervt habe, dass er kein Interesse daran habe, das Spiel nochmal zu zocken „Das Spiel hat mich so sehr frustriert, dass ich es einfach nie wieder spielen will.“

Der Streamer führt aber auch aus, dass er für einen siebenstelligen Betrag zu ARC Raiders zurückkehren würde. Er deutet an, dass er so frustriert von dem Extraction-Shooter sei, dass die gebotene Summe nicht für eine Rückkehr ausreiche, ein Millionen-Betrag aber nicht ablehnbar sei.

Nachdem TimTheTatman die Subway-ARC-Raiders-Werbung abgelehnt hat, übernahm sein Streaming-Kollege cloakzy den Deal, wobei nicht klar ist, ob ihm ebenfalls ein sechsstelliger Betrag geboten wurde.

Gibt es ein Spiel, das ihr nicht mal für 100.000 Dollar zocken würdet? Schreibt uns in die Kommentare, was das für ein Spiel wäre.

Im August hat ARC Raiders erste Details zum kommenden Update „Frozen Trail“ verraten, das im Oktober die Spieler zu dem einst so erfolgreichen Extraction-Shooter zurückbringen soll. Was das Update nach aktuellem Wissensstand beinhalten soll, könnt ihr hier nachlesen: ARC Raiders hat noch genau eine Chance, will die Spieler mit 4 großen Neuerungen zurückholen