ARC Raiders streicht ein Feature auf manchen Maps, damit ihr alle was zu verlieren habt

Mit dem neuesten Update zieht nicht nur ein neues Projekt in ARC Raiders ein, sondern auch eine Änderung für bestimmte Map-Bedingungen. Das betrifft vor allem Spieler, die für ihre Runden kein Gear riskieren wollen.

Was streicht ARC Raiders? Am 16. Juni 2026 brachte das Update 1.33.0 ein neues Projekt sowie ein frisches Event in den Extraction-Shooter. Obendrauf deaktiviert Embark testweise das Gratis-Loadout für die Map-Bedingungen „Nächtliche Plünderung“ und „Unter genauer Beobachtung“.

Dazu schreiben die Entwickler in ihrem Blogpost vom 16. Juni 2026:

Wir deaktivieren das Gratis-Loadout […], um die Eintrittsbarriere zu erhöhen, damit sich Spieler in diesen Szenarien, die über bessere Beute verfügen, auf ein angemessenes Verhältnis von Risiko und Belohnung einlassen.

Diese Änderung sei vorerst auf drei Wochen begrenzt. Je nach Feedback und den Auswirkungen könnte diese Einschränkung auch für andere Map-Bedingungen übernommen werden.

Video starten ARC Raiders bringt Forgotten Relics Event und neues Projekt Autoplay

„Dafür würd’ ich zurückkommen“

So kommt die Änderung an: Der allgemeine Tenor ist positiv, die Community hält den Schritt für sinnvoll. Viele betonen, dass sich Runden ohne Gratis-Loadout fairer anfühlen, weil jeder Raider etwas investieren muss. Man hat was zu verlieren, statt ohne Risiko reinzugehen.

Der Top-Kommentar in einem Reddit-Post stammt von Human-Syllabub-1452. Er schreibt: „Ich habe eine Weile nicht mehr gespielt, aber genau dafür könnte ich zurückkommen. Raids, bei denen jeder voll ausgerüstet ist, wären absolut peak.“ Knapp 600 Nutzer stimmen ihm zu.

In einem anderen Reddit-Thread merken Spieler an, dass die Deaktivierung der Gratis-Loadouts besonders während der Königin- und Matriarchinnen-Events guttäte. Der Nutzer theta0123 erklärt etwa, wie frustrierend es sei, wenn Leute mit Gratis-Ausrüstung die hart erarbeitete Beute einsacken und damit sofort zur Extraction rennen.

Gleichzeitig fordern manche Nutzer, dass sich Embark als Nächstes um die sogenannten „Nackt-Runs“ kümmern sollte. Das betrifft Spieler, die komplett ohne Ausrüstung starten, aber dank einer Sicherheitstasche trotzdem wertvolle Items, wie Königinnen-Kerne, nach Speranza bringen können.

Während die einen darin ein Problem sehen, weil diese Raider nichts riskieren, finden andere, dass man den Loot verdient hat, wenn man eine Runde komplett ohne Gear überlebt.

Viele Spieler sehen die Probleme allerdings in einem fehlenden Feature in ARC Raiders. Da das Zusammenstellen von Ausrüstung oft viel Zeit frisst, greifen viele zum kostenlosen Loadout. Einem leitenden Entwickler geht es da übrigens ganz genauso: Entwickler von ARC Raiders weiß, dass dem Spiel gerade eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts

Wie seht ihr die Änderung? Findet ihr es gut, dass Embark das Gratis-Loadout für die Map-Bedingungen streicht, oder habt ihr das Feature gerne genutzt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!