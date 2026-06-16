Community Gaming News
0

ARC Raiders streicht ein Feature auf manchen Maps, damit ihr alle was zu verlieren habt

frautrallafitti Nicole Wakulczyk Lesezeit 2 Minuten
gratis loadout gestrichen arc raiders titelbild 2

Mit dem neuesten Update zieht nicht nur ein neues Projekt in ARC Raiders ein, sondern auch eine Änderung für bestimmte Map-Bedingungen. Das betrifft vor allem Spieler, die für ihre Runden kein Gear riskieren wollen.

ARC Raiders
ARC Raiders
Shooter

Was streicht ARC Raiders? Am 16. Juni 2026 brachte das Update 1.33.0 ein neues Projekt sowie ein frisches Event in den Extraction-Shooter. Obendrauf deaktiviert Embark testweise das Gratis-Loadout für die Map-Bedingungen „Nächtliche Plünderung“ und „Unter genauer Beobachtung“.

Dazu schreiben die Entwickler in ihrem Blogpost vom 16. Juni 2026:

Wir deaktivieren das Gratis-Loadout […], um die Eintrittsbarriere zu erhöhen, damit sich Spieler in diesen Szenarien, die über bessere Beute verfügen, auf ein angemessenes Verhältnis von Risiko und Belohnung einlassen.

Diese Änderung sei vorerst auf drei Wochen begrenzt. Je nach Feedback und den Auswirkungen könnte diese Einschränkung auch für andere Map-Bedingungen übernommen werden.

Video starten
ARC Raiders bringt Forgotten Relics Event und neues Projekt

„Dafür würd’ ich zurückkommen“

So kommt die Änderung an: Der allgemeine Tenor ist positiv, die Community hält den Schritt für sinnvoll. Viele betonen, dass sich Runden ohne Gratis-Loadout fairer anfühlen, weil jeder Raider etwas investieren muss. Man hat was zu verlieren, statt ohne Risiko reinzugehen.

Der Top-Kommentar in einem Reddit-Post stammt von Human-Syllabub-1452. Er schreibt: „Ich habe eine Weile nicht mehr gespielt, aber genau dafür könnte ich zurückkommen. Raids, bei denen jeder voll ausgerüstet ist, wären absolut peak.“ Knapp 600 Nutzer stimmen ihm zu.

In einem anderen Reddit-Thread merken Spieler an, dass die Deaktivierung der Gratis-Loadouts besonders während der Königin- und Matriarchinnen-Events guttäte. Der Nutzer theta0123 erklärt etwa, wie frustrierend es sei, wenn Leute mit Gratis-Ausrüstung die hart erarbeitete Beute einsacken und damit sofort zur Extraction rennen.

Gleichzeitig fordern manche Nutzer, dass sich Embark als Nächstes um die sogenannten „Nackt-Runs“ kümmern sollte. Das betrifft Spieler, die komplett ohne Ausrüstung starten, aber dank einer Sicherheitstasche trotzdem wertvolle Items, wie Königinnen-Kerne, nach Speranza bringen können.

Während die einen darin ein Problem sehen, weil diese Raider nichts riskieren, finden andere, dass man den Loot verdient hat, wenn man eine Runde komplett ohne Gear überlebt.

Mehr zu ARC Raiders:
Mehr zum Thema
ARC Raiders muss den Preis für ein wichtiges Feature senken, weil ihr zu geizig seid
von Alexander Mehrwald
ARC Raiders muss den Preis für ein wichtiges Feature senken, weil ihr zu geizig seid
Mehr zum Thema
ARC Raiders: Sich kreuzende Wege – Alles zum neuen Projekt der Nomaden
von Nicole Wakulczyk
ARC Raiders: Sich kreuzende Wege – Alles zum neuen Projekt der Nomaden
Mehr zum Thema
ARC Raiders nimmt endlich das Matchmaking auseinander, räumt mit Mythen auf, erklärt, wie eure Lobbys entstehen
von Nicole Wakulczyk
ARC Raiders nimmt endlich das Matchmaking auseinander, räumt mit Mythen auf, erklärt, wie eure Lobbys entstehen

Viele Spieler sehen die Probleme allerdings in einem fehlenden Feature in ARC Raiders. Da das Zusammenstellen von Ausrüstung oft viel Zeit frisst, greifen viele zum kostenlosen Loadout. Einem leitenden Entwickler geht es da übrigens ganz genauso: Entwickler von ARC Raiders weiß, dass dem Spiel gerade eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts

Wie seht ihr die Änderung? Findet ihr es gut, dass Embark das Gratis-Loadout für die Map-Bedingungen streicht, oder habt ihr das Feature gerne genutzt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

Quelle(n):
  1. arcraiders.com

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx