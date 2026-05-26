ARC Raiders muss den Preis für ein wichtiges Feature senken, weil ihr zu geizig seid

Der neueste Patch von ARC Raiders passt die Kosten für ein Feature an, weil es niemand kaufen wollte. Doch der neue Preis scheint immer noch nicht okay zu sein, wenn man die Community fragt.

Welcher Preis wurde angepasst? Die Änderung betrifft die Preissteigerung für euer Expeditionslager. Zuvor gab es jeweils Upgrades mit einem Anstieg um rund 200.000 Münzen, also insgesamt Kosten von 3.000.000 Münzen, wenn ihr euer Lager voll ausreizen wolltet – für die letzte Stufe musstet ihr stolze 1.000.000 Münzen hinlegen.

Die wollte aber scheinbar niemand ausgeben, denn Embark, die Entwickler von ARC Raiders, haben heute ein Update aufgespielt, das euch mehr zum Handeln animieren soll. Demnach ergeben sich folgende Änderungen:

T1: 200.000 → 200.000

T2: 400.000 → 200.000

T3: 600.000 → 200.000

T4: 800.000 → 200.000

T5: 1.000.000 → 200.000

Die Änderung soll aufgrund von Datenanalysen und Spielerfeedback vorgenommen worden sein. Doch die scheinen mit der Anpassung auch nicht ganz zufrieden zu sein.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

„Ich halte es für eine schlechte Änderung, dass die Expeditionsplätze einen einheitlichen Preis haben.“

Wie findet die Community die Änderung? In einem Thread auf Reddit teilen rund 300 Kommentare ihre Meinung zu der Änderung mit. Viele Kommentatoren sind allerdings der Meinung, dass nicht der Preis das eigentliche Problem mit dem Händler Ermal sei, sondern dass er seinem Job nicht gerecht wird: Loot eine Bedeutung zu geben (siehe Reddit).

Die Spieler bemängeln vor allem, dass das Feature einen Grind mit sich gebracht hat, den viele einfach nicht angehen würden. Das läge vor allem daran, dass ARC-Materialien sich nicht ausreichend stapeln ließen und die Sammelei dadurch nur mühsam und erschwert werden würde. Das sei das eigentliche Problem des Ganzen und nicht unbedingt der Preis.

Viele Spieler lassen daher ihrem Unmut freien Lauf und lassen nicht locker, dass sie mit der Funktionsweise des Lagers im Ganzen nicht zufrieden sind. Ob das Ganze in Zukunft auch geändert wird, bleibt abzuwarten. In den Patch Notes erklären die Entwickler zumindest, dass sie die Daten und das Feedback weiter verfolgen und Anpassungen vornehmen werden.

In letzter Zeit kamen einige Änderungen von ARC Raiders bei der Community weniger gut an. Zuletzt geriet das Matchmaking ins Visier der Entwickler und wurde noch einmal angepasst. Wie sich dadurch das Spielgefühl verändert hat, erklärt ein PvP-Spieler: ARC Raiders verändert das Matchmaking: Spieler mit 2.000 Kills berichtet, wie es ist, plötzlich Angst zu haben