Schluss mit Pixelbrei: Der neue 65 Zoll LG OLED aktuell zum Hammerpreis

Wer auf der Suche nach dem idealen Gaming-TV ist, bemerkt oft nur die sündhaft teuren Premium-Flaggschiffe. Doch ist teuer immer automatisch gut? Muss es wirklich immer das preisintensivste Modell auf dem Markt sein? Wenn ihr euer hart verdientes Geld lieber in neue Spiele, eine leider alternativlos teure PS5 Pro oder eine fette Soundbar stecken wollt, haben wir heute den perfekten Deal für euch gefunden.

Hier gibt's den Preis-Leistungssieger!

Zum Deal

MediaMarkt hat aktuell den LG OLED65C57LA evo massiv im Preis reduziert. Für 65 Zoll OLED-Bildqualität zahlt ihr gerade nur 1.199 Euro statt der üblichen 3.199 Euro UVP. Das ist ein geradezu absurder Rabatt von 62 Prozent!

Kleine Einordnung: Während die absoluten Spitzenmodelle der G-Serie zwar noch ein wenig mehr Spitzenhelligkeit für sonnendurchflutete Räume bieten, schlägt das Herz der C-Serie genau im Sweetspot aus Preis und Leistung. Ihr bekommt hier das mächtige, tiefe OLED-Schwarz, brillante Farben und – und das ist echt krass – rasante 144 Hz Bildwiederholrate. Das schaffen viele der teuren Elite-Modelle nicht!

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns dieses Angebot im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Das steckt im Preis-Leistungs-König: Die Top-Features des LG OLED C5

Wenn ihr das Geld für ein Flaggschiff-Modell spart und stattdessen bei diesem Angebot zuschlagt, macht ihr beim Zocken und Streamen trotzdem keine Kompromisse. Der LG OLED65C57LA bringt alles mit, was ein moderner High-End-TV im Jahr 2026 braucht und setzt in einigen Bereichen sogar noch einen drauf.

Dieser Fernseher bietet euch ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis und obendrein ein paar erstklassige Boni!

144 Hz, VRR und ALLM: Euer unfairer Gaming-Vorteil

Hier spielt der LG C5 seine Stärken aus und deklassiert so machen teureren Konkurrenten. Während herkömmliche Top-TVs oft bei 120 Hz aufhören, unterstützt dieses Panel flotte 144 Hz bei voller 4K-Auflösung.

Für PC-Gamer: Wenn ihr einen starken Rechner im Wohnzimmer stehen habt, genießt ihr spiegelglattes Gameplay jenseits der 120-FPS-Marke.

Wenn ihr einen starken Rechner im Wohnzimmer stehen habt, genießt ihr spiegelglattes Gameplay jenseits der 120-FPS-Marke. Für Konsoleros: Eure PS5 und Xbox Series X werden ohnehin optimal mit 4K bei 120 Hz bedient.

Eure PS5 und Xbox Series X werden ohnehin optimal mit 4K bei 120 Hz bedient. Dank Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium gehört Screen-Tearing (zerrissene Bilder) endgültig der Vergangenheit an.

Der α9 Gen8 4K AI-Prozessor: Kino-Qualität auf Knopfdruck

Unter der Haube arbeitet der smarte α9 Gen8 Prozessor, der Bild und Ton in Echtzeit optimiert. Ihr müsst also nicht stundenlang in den Menüs herumfummeln, um das perfekte Bild zu bekommen. Die hilfreiche KI erledigt das für euch.

AI Super Upscaling: Rechnet ältere Spiele oder normale HD-Streams auf 4K hoch.

Rechnet ältere Spiele oder normale HD-Streams auf 4K hoch. Dynamic Tone Mapping Pro: Analysiert das Bild in unzähligen Zonen und passt den Kontrast lokal an, damit euch in dunklen Horror-Games kein Detail entgeht.

Analysiert das Bild in unzähligen Zonen und passt den Kontrast lokal an, damit euch in dunklen Horror-Games kein Detail entgeht. Filmmaker-Mode: Deaktiviert auf Wunsch sämtliche “Bildverschlimmbesserer” und zeigt Filme genau so, wie es die Regisseure in Hollywood vorgesehen haben.

“Unendlicher” Kontrast dank OLED evo-Technologie

Im Gegensatz zu klassischen LED-Fernsehern braucht OLED keine Hintergrundbeleuchtung. Jeder der über 8 Millionen Pixel leuchtet von selbst und kann sich komplett abschalten. Das Ergebnis ist ein so genanntes “perfektes” Schwarz und kein sehr dunkles Grau. Gepaart mit der satten Farbwiedergabe entsteht ein plastischer Tiefeneffekt.

All diese Features machen diesen 65-Zoll-TV von LG zum echten Schnäppchen, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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