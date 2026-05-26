PS Plus Essential: Alle Spiele im Juni 2026 für PS4 und PS5 – Mit dabei Warhammer und eine Survival-Perle

Die Spiele für PS Plus Essential im Juni 2026 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Games kurz vor und zeigen euch, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Juni 2026? Auch im Juni 2026 gibt es dieses Mal 3 Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt:

Warhammer 40.000: Darktide | PS5

Grounded Fully Yoked Edition | PS5, PS4

Nickelodeon All-Star Brawl 2 | PS5, PS4

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 2. Juni 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den Spielen von PS Plus Essential im Juni 2026

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Warhammer 40.000: Darktide

Warhammer 40.000: Darktide ist ein Koop-Actionspiel, in dem ihr gemeinsam gegen riesige Horden von Gegnern in der düsteren Welt von Warhammer 40.000 kämpft. Zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern zieht ihr in intensive Missionen, um die Stadt Tertium zurückzuerobern.

Das Spiel kombiniert Nahkampf mit schnellen Feuergefechten und setzt auf brutale, direkte Kämpfe. Ihr nutzt verschiedene Waffen wie Kettenschwerter oder Lasergewehre und müsst euch auf unterschiedliche Gegnertypen einstellen. Dabei stehen Teamarbeit und das geschickte Zusammenspiel der Klassen im Mittelpunkt.

Video starten Warhammer 40.000 Darktide zeigt im Trailer eine neue Klasse, die auf Chemikalien und Brecheisen setzt Autoplay

Grounded Fully Yoked Edition

Grounded lässt euch aus der Perspektive winziger Figuren einen gefährlichen Garten erkunden. Auf Ameisengröße geschrumpft, müsst ihr Ressourcen sammeln, Werkzeuge herstellen und euch gegen Insekten und andere Kreaturen verteidigen.

Allein oder mit bis zu drei Freunden erkundet ihr die offene Spielwelt und baut eigene Unterschlüpfe zum Überleben. Dabei entdeckt ihr nach und nach neue Bereiche und verbessert eure Ausrüstung. Gleichzeitig versucht ihr herauszufinden, warum ihr geschrumpft wurdet und wie ihr wieder eure normale Größe zurückbekommt.

Video starten Grounded verlässt Early Access – Trailer zum vollen Spiel

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Nickelodeon All-Star Brawl 2 lässt euch mit bekannten Figuren aus verschiedenen Nickelodeon-Serien gegeneinander antreten. Mit dabei sind Charaktere wie SpongeBob, die Teenage Mutant Ninja Turtles, Thaddäus oder Jimmy Neutron.

Ihr könnt allein, lokal mit Freunden oder online kämpfen und dabei die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Brawler nutzen. Zusätzlich stehen mächtige Spezialangriffe für besonders starke Aktionen zur Verfügung. Neben klassischen Kämpfen bietet das Spiel auch eine Roguelike-Einzelspieler-Kampagne mit wechselnden Herausforderungen.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welche am besten zu euch passen: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?