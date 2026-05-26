Euch ist Homelander im Finale von The Boys nicht böse genug? Ein „Superheld“ lebt euren Traum, versenkt ein ganzes Land

Die meisten haben wohl schon mal von Homelander aus The Boys gehört. Der Schurke zeigte in 5 Staffeln, wie man das Konzept von Superman umkehren kann. Doch er ist nicht der Einzige. Ein noch fieserer Superman-Klon terrorisierte die gesamte Erde, und verursachte das, was Fans in The Boys fehlt: komplette Zerstörung.

Um welchen Charakter geht es? Zwischen 2009 und 2012 veröffentlichte Comic-Autor Mark Waid die Comic-Reihe Irredeemable. Dort erzählt er die Geschichte vom Superhelden Plutonian, der zur größten Gefahr der Menschheit geworden ist.

Wie auch Homelander ist er ein böser Superman , der die Kernidee hinter dem DC-Helden neu denkt. Dabei sorgt er für deutlich mehr Zerstörung als Homelander und zeigt, was sich Fans der Amazon-Serie fürs Finale gewünscht haben.

Homelander und The Plutonian drehen das Konzept des netten Superman komplett um:

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Die Geburt des Helden Plutonian

Wie entstand der Plutonian? Plutonian, auch Tony oder Daniel Hartigan genannt, wurde eigentlich von einer gottähnlichen Alien-Spezies erschaffen, die durch mehrere Realitäten gereist ist. Diese Aliens fanden die Erde so faszinierend, dass sie einen Teil ihrer Energie opferten, um eine Sonde zu erschaffen. Diese Energie traf auf eine Frau, die den Plutonian geboren hat.

Schon als Kind hatte er Superkräfte, die man am ehesten mit Superman vergleichen kann:

Unglaubliche Stärke, Ausdauer, Geschwindigkeit

Fliegen

Kann durch fast nichts Schaden erleiden, außer durch Magie

Laseraugen

Eisatem

Anders als bei Superman, der die Kräfte durch die Sonne bekommt, erhält der Plutonian seine Kräfte eigentlich nur durch seine Fähigkeit, die Realität basierend auf seinem Willen zu verändern.

Seine Mutter hat sich früh in seiner Kindheit das Leben genommen und Plutonian landete in einem Waisenhaus und landete bei Pflegefamilien. Dort bekam er aber nie die Liebe, die er wollte, weil seine Kräfte Furcht auslösten. Das änderte sich, als er bei den Hartigans ankam.

Ausgehend davon wurde aus dem kleinen David dann der Superheld The Plutonian, der sich dem Guten widmen und die Welt besser machen möchte. Er wurde zum größten Superhelden der Erde, aber seine Psyche litt darunter.

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Sein Abstieg zum Schurkentum

Wie wurde The Plutonian zum Schurken? Aufgrund seiner Vergangenheit als Waise war seine Kernmotivation, ein Superheld zu sein, die Liebe und Anerkennung der Menschen. Die erhielt er zwar, aber in ihm entstand ein unbeschreiblicher Druck. Dank seiner fast grenzenlosen Kräfte hatte Plutonian stets Angst, Fehler zu machen und dafür von den Menschen verurteilt zu werden. Er fürchtete sich vor einem Schaden für sein Image.

Die daraus entstehende Kritikunfähigkeit und Obsession mit Anerkennung führten zu schrecklichen Taten. Den völligen Bruch seiner Psyche und den Weg zum Schurkentum startete er, nachdem er eines seiner Teammitglieder getötet hatte.

Danach ergab sich der Plutonian seiner Zerstörungswut. Er verwüstete Städte, tötete Superhelden, Schurken und Menschen. Dabei reichten die kleinsten Ärgernisse aus, um ihn wieder explodieren zu lassen. So versank er ganz Singapur, nachdem ein Politiker ihn aus Angst angelogen hatte. Seinen ehemaligen Teammitgliedern erlaubte er dann auch nur 10 Leute zu retten.

Somit hat The Plutonian das gemacht, was sich viele Fans von The Boys gewünscht haben: Er startete eine regelrechte Zerstörungswelle, die ganze Häuser, Städte und Länder in Schutt und Asche legte. Zwar wurde der Plutonian besiegt, aber der von ihm verursachte Schaden war irreparabel.

Sein Weg als diktatorischer Oberschurke hatte aber auch einen positiven Effekt – zumindest für den ehemaligen Schurken Max Damage. Passend zu Irredeemable erschien auch der Comic Incorruptible von Mark Waid, der den Weg von Max Damage zum Helden zeigt.

Wird es einen Film oder eine Serie zu Irredeemable geben? 2022 wurde angekündigt, dass ein Live-Action-Film zu Irredeemable für Netflix produziert werden soll (via Hollywood Reporter).

Seitdem hat man aber nichts mehr davon gehört, auch wenn das Projekt offiziell noch nicht gecancelt wurde. Ob ein solcher Film also noch erscheinen soll, steht in den Sternen. Falls ihr bis dahin noch Serien-Futter braucht, haben wir euch eine Liste mit passenden Serien vorbereitet: 7 Serien, die ihr nach The Boys gucken solltet