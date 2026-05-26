Star Citizen arbeitet bereits an der nächsten Milliarde, verkauft unfertiges Schiff für 5.000 $

Die Monetarisierung von Star Citizen sorgt bei Gamern immer wieder für Ärger. Ein prominentes Beispiel zeigt, warum.

Wie steht es um Star Citizen? Das Sci-Fi MMO Star Citizen befindet sich auch fast 14 Jahre nach dem Start auf Kickstarter noch in der Entwicklung. Weiterhin fehlt außerdem das Release-Date für den Titel. Immerhin soll der Singleplayer-Ableger Squadron 42 fast fertig sein.

Gleichzeitig berichten Fans des Titels immer wieder von großen Fortschritten, die die Entwickler machen, und dass es derzeit im Spiel wirklich vorangehen würde.

Das muss es auch, denn die Entwickler haben seit dem Start eine Milliarde US-Dollar eingenommen, was inzwischen auch Rufe nach einem „Scam“ lauter werden lässt. Wieso die Monetarisierung so in der Kritik steht, zeigt ein prominentes Beispiel.

Hier könnt ihr einen Trailer sehen:

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5.000 Dollar für ein unfertiges Raumschiff

Was ist das für ein Beispiel? Obwohl man meinen könnte, die Entwickler müssten mit dem Budget für 3–5 AAA-Titel langsam mal mit ihrem Spiel fertig werden, gibt es derzeit einen neuen Aufreger.

So verkaufen die Entwickler das exklusive Raumschiff Anvil Odin. Der 762 Meter lange Battlecruiser hat nicht nur 20 vertikale Raketen, 15 bemannte Türme, 8 ferngesteuerte Türme, 42 Punktverteidigungen, sondern auch einen massiven Laser-Beam.

Außerdem hat das Modell einen eigenen Hangar, in dem kleinen Schiffe Platz finden. Ebenso gibt es eine Kantine, einen Krankenflügel und ein eigenes Tram-System in dem Raumschiff.

Was sich liest, wie der Traum eines jeden Raumschiff-Fans, lassen sich die Entwickler auch stolz bezahlen. Das Teil kostet stolze 5.000 US-Dollar (circa. 4.300 Euro, Stand: 26.5.2026).

Wo ist das Problem? Ihr müsst nicht nur eine Stange Geld zahlen, es ist zudem auch noch gar nicht fertig. Die Entwickler verkaufen das Schiff als „Vehicle Concept Pledge“ was bedeutet, dass „das Fahrzeug sich in der Entwicklung befindet, aber noch nicht spielbar in Star Citizen ist“ und in einem „späteren Patch“ verfügbar sein wird.

Selbst wenn euch, das als Spieler egal wäre, könntet ihr es nicht einfach kaufen. Zunächst müsst ihr euch qualifizieren, um das Schiff zu erwerben. Dafür müsst ihr dem Odin Founders Club beitreten. Dafür gebt ihr eine schriftliche Bewerbung ab und erklärt, warum ihr hineinwollt.

Werdet ihr im Verein angenommen, zahlt ihr noch eine Gebühr und bekommt das Leihfahrzeug Aegis Idris-P bis der Anvil Odin fertiggestellt ist.

Genau solche Beispiele von künstlicher Verknappung von Gütern, hohe Preise und das noch immer nicht fertiggestellte Spiel trotz langer Zeit und hohen Spendencounter sorgen für die anhaltende Kritik an Star Citizen.

Star Citizen schreitet trotz der Kritik voran und niemand ist zum Kauf des Titels verpflichtet, doch wann der Titel endlich den Status des Early Access verlässt, lässt sich immer noch nicht sagen. Mehr zu Star Citizen erfahrt ihr hier: Star Citizen hat jetzt 1 Milliarde Dollar eingenommen, doch statt eines Releases gibt es nur zwei unfertige Spiele