Einer der besten Geheimtipps zu Warhammer 40.000 ist gerade kostenlos auf Steam, aber müsst ihr euch beeilen

Zur Feier der Skulls 2026 gibt es gerade haufenweise Angebote zu Warhammer 40.000 auf Steam, darunter Gladius: Relics of War. Das Strategiespiel im Civilization-Stil bekommt ihr noch bis zum 28. Mai kostenlos.

In Gladius – Relics of War spielt ihr eine der verschiedenen Fraktionen aus der Welt von Warhammer 40.000 im Kampf um den Planeten Gladius Prime. Es gibt zwar keine „Kampagne“, dafür hat jede Fraktion ihre eigenen Aufgaben mit Siegbedingungen, die einer Kampagne fast gleichkommen.

Gespielt wird in Runden, in denen ihr eure Stadt (oder Städte, je nach Fraktion) aufbaut, Einheiten ausbildet und über Hex-Felder bewegt, um eure Gegner zu vernichten. Auf Steam hat das Spiel eine Bewertung von „Sehr positiv“ mit 82 % positiven Reviews.

Games Workshop hat beim Skulls-Event neue Inhalte für viele Warhammer-Spiele vorgestellt und zur Feier Angebote auf allen Plattformen veröffentlicht, darunter Gladius, das es auf Steam bis zum 28. Mai kostenlos gibt. Im Grundspiel enthalten sind vier Fraktionen:

Astra Militarum

Necrons

Space Marines

Orks

Kostenpflichtig bleiben allerdings sämtliche DLCs, die selbst mit den aktuellen Rabatten über 140 Euro im Gesamtpaket kosten. Mit den DLCs erhaltet ihr neue, spielbare Fraktionen oder – im neusten DLC „Eradication pack“ – Einheiten wie die Noise Marines des Chaos.

Video starten Warhammer 40.000 Gladius zeigt das Gameplay des Strategiespiels im Trailer Autoplay

Gladius gibt euch eine starke Vorstellung davon, was Warhammer 40.000 wirklich ist

Wenn ihr tiefer in die Welt von Warhammer 40.000 eintauchen oder sie sogar erst entdecken wollt, ist Gladius eine der besten Möglichkeiten dazu. Kaum ein anderes Spiel im Warhammer-Universum gibt den Fraktionen ein so starkes Profil.

Über die Aufgaben lernt ihr mehr zu den Hintergründen und Antriebsgründen der verschiedenen Völker. Die einzigartigen Einheiten und Gebäude geben euch einen Einblick in die ikonischen Technologien. Gladius hat sich sogar zu einem meiner Lieblingsspiele entwickelt.

Neben Gladius gibt es noch weitere Angebote und neue Inhalte, etwa ein kostenloses Update für Space Marine 2, das viele Spieler angelockt hat, neue Infos zu Rogue Trader und Dark Heresy oder auch Dawn of War 4, das mit dem 17. September nun ein Release-Datum hat.

Wenn ihr die Welt von Warhammer 40.000 noch besser kennenlernen wollt und nach Alternativen für Gladius sucht, hat das Franchise noch haufenweise weitere Games, die sich lohnen – im Strategiespiel-Genre, aber auch in anderen: Die 7 besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzusteigen