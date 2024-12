Die 7 besten Spiele, um in die Welt von Warhammer einzusteigen

Warhammer ist eine riesige Welt mit einer enormen Lore. Ob 40.000, Fantasy oder Age of Sigmar, bei dem Umfang kann es schnell sein, dass man als potentieller Fan eingeschüchtert vor der Masse an Inhalten steht. MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus hilft und stellt euch 7 Spiele vor, die sich für den Einstieg in die Welt besonders eignen.

Seit über 50 Jahren entwickelt sich Warhammer immer weiter und hat mittlerweile so viel Lore, dass niemand mehr wirklich durchblickt. In dieser Zeit gab es immer wieder Änderungen der Geschichte („Retcons“), neue Storys und komplett neue Inhalte.

Entsprechend schwierig kann es sein, einen Einstieg zu finden. Die Faszination an Warhammer bleibt aber: zuletzt hat etwa Space Marine 2 dafür gesorgt, neue Fans in die Welt zu ziehen. Und ein Blick lohnt sich, hinter der Fassade der komplizierten Welten und Regeln steckt ein ganzes Universum voller spannender Inhalte.

Zugleich ist die Menge an Spielen, die es zu Warhammer gibt, enorm groß. Darum findet ihr hier eine Auswahl der Spiele, die sich meiner Erfahrung nach am besten für einen ersten Blick eignen. Für die Auswahl war wichtig:

wie aktiv die Spiele noch gespielt und gepflegt werden

wie gut die Lore oder die Regeln von Warhammer implementiert sind

wie gut die Spiele jeweils allgemein ankommen

Für die schlussendliche Auswahl greife ich dann auf persönliche Erfahrung zurück. Sämtliche Spiele, die ihr hier findet, habe ich bereits gespielt – die meisten davon 200 Stunden oder länger. Auf Steam gibt es nur noch wenige Warhammer-Spiele, die ich nicht besitze und gespielt habe.

Die Liste soll eine Auswahl verschiedener Genres in Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy bieten und ist kein Ranking. Es handelt sich also nicht um eine Bestenliste, sondern um eine Sammlung der besten Spiele.

Space Marine 2

Für den allerersten Einstieg in Warhammer 40.000 eignet sich Space Marine 2 mit am besten. Ihr braucht so gut wie kein Vorwissen und könnt einfach anfangen. Das Gameplay ist eingängig, leicht zu lernen und bietet später genügend Herausforderung für viele Spielstunden.

Im Kern ist Space Marine 2 ein Horde-Sci-Fi-Shooter, in dem ihr einen völlig übermächtigen Supersoldaten spielt, der gegen eine Flut an Käfer-Aliens und andere Gegner antritt. Es gibt eine Kampagne mit Story, Koop-Missionen und einen PvP-Modus.

Dabei lernt ihr noch einiges über die Lore. Ihr spielt etwa einen Ultramarine, einen wichtigen Orden der Space Marines, und trefft namhafte Figuren aus der Geschichte. Allzu viel erklärt Space Marine 2 selbst dabei zwar nicht, aber wenn ihr euch für die Welt interessiert, findet ihr hier etliche Ansatz-Punkte für einen Start.

Einige Lore-Artikel zum Spiel findet ihr etwa hier:

Space Marine 2 hat im November 2024 immer noch über 15.000 Spieler zeitgleich, allein auf Steam (via steamcharts) und ist auch für Xbox und PlayStation 5 verfügbar. Ihr findet also mit Sicherheit Mitspieler, falls ihr nicht ohnehin direkt Freunde mitbringt.

Sowohl bei der Presse als auch bei Spielern kommt Space Marine 2 außerordentlich gut an und wird vor allem fürs Gameplay und die starke Grafik gelobt. Bei den Game Awards 2024 ist Space Marine 2 als bestes Actionspiel nominiert.

Vermintide & Darktide

Ebenfalls ohne viel Vorwissen könnt ihr in die Action-Spielen Vermintide und Darktide einstiegen. Beide Spiele orientieren sich grob am Gameplay von Left 4 Dead: Ein Team aus 4 Charakteren kämpft sich durch schlauchige Level, kämpft gegen Gegnerhorden und sucht nach dem Ausgang.

Anders als Left 4 Dead legen die Spiele allerdings deutlich mehr Wert auf Nahkampf. Euch stehen verschiedene Charaktere mit Fähigkeiten und Talenten zur Verfügung, die ihr leveln und ausrüsten könnt. Für welches der Spiele ihr euch entscheidet, ist euch überlassen:

Vermintide spielt in der Welt von Warhammer Fantasy. Hier könnt ihr einen von fünf Charakteren mit „Unter-Klassen“ auswählen, kämpft gegen Menschenratten und Tiermenschen und trefft zudem häufig auf Magie. Vermintide 1 und 2 sind beide beliebt, der zweite Teil aber noch aktiver bespielt.

In Darktide taucht ihr stattdessen in die dystopische Welt von Warhammer 40.000 ein und spielt einen Häftling, der die von Chaos-Kultisten unterwanderten, unteren Bereiche riesiger Makropol-Städte säubern soll. Anders als in Vermintide habt ihr weniger Klassen, dafür mehr Talente und zudem mehr Möglichkeiten, Schusswaffen und Sprengstoff einzusetzen.

Vermintide 2 hat erst kürzlich einen PvP-Modus erhalten und ist häufig im Sale auf verschiedenen Plattformen, wird teilweise sogar verschenkt. Wer einen günstigen Einstieg in Warhammer sucht, hat hier die besten Chancen. Das Spiel gibt es für Steam, Xbox und PS5.

Darktide ist der neuere Ableger vom gleichen Entwickler und erhält häufiger und größere Updates. Zuletzt ist das Spiel mit „Unlocked and Loaded“ überarbeitet worden und bietet nun mehr Möglichkeiten, um eure Charaktere anzupassen. Ihr könnt Darktide auf Steam oder im Game Pass für Xbox und PC spielen. Eine PS5-Version erscheint am 3. Dezember.