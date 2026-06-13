Das Spiel, das den Konsolenkrieg zwischen Xbox und PlayStation erneuert, soll ein Vermögen gekostet haben

Wir schreiben das Jahr 2026 und der Konsolenkrieg zwischen Xbox und PlayStation scheint wieder neu aufzuflammen. Das Aushängeschild von Microsofts neuer Strategie soll aber mit einem mehr als nur stolzen Preis daherkommen.

Im Rahmen des Summer Game Fests erklärte Microsoft der Konkurrenz bei Sony erneut den Konsolenkrieg. Zwar nicht wörtlich, doch mit der Ankündigung, die Spiele Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution Konsolen-exklusiv für Xbox zu veröffentlichen.

Zwar erscheinen beide Titel auch auf dem PC, nicht aber auf einer anderen Konsole. MeinMMO-Redakteur Karsten sagt angesichts dieser News: Die Sieger sind ganz andere.

Nun kursiert eine Zahl, die das Budget von Gears of War: E-Day beziffern soll und klar macht: Das Spiel kostet wohl ein Vermögen.

Video starten Das neue Gears of War: E-Day zeigt im Trailer sein Gameplay Autoplay

„Spiele sollten nicht so viel kosten“

Wie teuer soll das Spiel sein? Im Podcast von Insider Gaming auf YouTube erklärte Journalist Tom Henderson, dass Gears of War: E-Day laut seinen Informationen vermutlich rund 400 Millionen US-Dollar kosten soll.

Zum Vergleich: Battlefield 6, das im letzten Herbst erschien, kostete ebenfalls über 400 Millionen US-Dollar (via kotaku.com), erschien aber nicht exklusiv, sondern auf Xbox, PS5 und dem PC. Somit konnte das Spiel direkt eine größere Zielgruppe erreichen.

Tom Henderson zeigt sich im Podcast skeptisch, ob die Exklusivität von Gears of War wirklich ein Gewinn für Xbox ist:

Dieses Budget ist absolut wahnsinnig für Gears. […] Wer kauft eine Xbox und einen Game Pass für Gears? Niemand.

Was denken die Spieler? Jene, die am Ende Geld für Gears of War: E-Day ausgeben sollen, sind ebenfalls überrascht von der hohen Summe, die im Raum steht. Auf Reddit schreiben die Nutzer:

„Spiele sollten nicht so viel Geld kosten“, findet Grimnirsdelts.

„Wenn das stimmt … ja, selbst wenn es keine Xbox-Exklusivtitel wären. Das können die unmöglich wieder reinholen. Die AAA-Titel gehen den Bach runter“, schätzt der Nutzer Gogita28 die Situation kritisch ein.

„Diese Unternehmen sind im Moment selbst schuld daran. Mein Gott, das ist keine Spielerei, für die man fast eine halbe Milliarde ausgibt, vor allem nicht, wenn sie im Game Pass erscheint“, schreibt GameOnDevin.

„Es ist einfach unvorstellbar, dass ein Gears of War-Spiel im Jahr 2026 ein Comeback feiern könnte, das ein Budget dieser Größenordnung rechtfertigen würde. Ich wünsche dem Entwicklerteam alles Gute, aber das ist absolut unverantwortlich“, denkt shepbestshep.

Ob Gears of War: E-Day sein geschätztes Budget wieder einspielt und ob der Titel wirklich das erhoffte Zugpferd für Microsoft ist, wird sich zeigen. Seid ihr daran interessiert und werdet euch vielleicht sogar deshalb eine Konsole zulegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ein anderes Unternehmen bangt derzeit um seine Identität: Konzern möchte einen eurer Lieblingsentwickler zerstören, Fans haben Angst vor Elden Ring Gacha