Xbox zieht nach Waffenruhe erneut in den Konsolenkrieg mit Sony, der Sieger steht jetzt schon fest

Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution sollen niemals für eine andere Konsole als die Xbox erscheinen. Spätestens jetzt lebt der Konsolenkrieg zwischen Microsoft und der PS5 von Sony wieder auf. Die wenigen Sieger kommen aber aus einem ganz anderen Lager, meint MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz.

Was hat Xbox angekündigt? Beim Showcase zum Summer Game Fest kündigten die Microsoft-Verantwortlichen an, dass die beiden kommenden First-Party-Blockbuster Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution auf Konsolen exklusiv nur für Xbox erscheinen sollen. Auf xbox.com heißt es:

Im Rahmen unseres Fokus auf die Rückkehr von XBOX haben wir außerdem angekündigt, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution exklusiv für die XBOX-Konsole erscheinen werden. Es handelt sich hierbei nicht um zeitlich begrenzte Exklusivtitel. Spiele, die bereits für mehrere Plattformen angekündigt wurden, werden an diesem Plan festhalten – wir setzen uns weiterhin dafür ein, in XBOX zu investieren und es sowohl auf der Konsole als auch darüber hinaus auszubauen.

Damit kehrt Xbox in Teilen zur alten Exklusivstrategie zurück. Für andere Plattformen angekündigte First-Party-Spiele wie Forza Horizon 6 oder Minecraft Dungeons II sollen aber die bereits kommunizierten Releases für PS5 respektive Nintendo Switch 2 eingehalten werden.

Hier erkennt man klar die Handschrift der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma, die Microsofts Gaming-Konsole unter dem Motto „Rückkehr der Xbox“ zurück zu alter Relevanz führen möchte.

Was macht Sony? Nicht nur Microsoft möchte sich in Zukunft wieder mehr auf seine eigene Konsole fokussieren und dafür die zwischenzeitlich eingemottete Exklusivstrategie zurückholen. Auch Sony scheint vergleichbare Schritte in die Wege geleitet zu haben.

Erst im Mai berichteten wir von einem Town-Hall-Meeting bei Sony, bei dem Hermen Hulst, seines Zeichens Studio Business CEO von PlayStation, die Belegschaft über den neuen, alten Weg in Kenntnis gesetzt haben soll. Konkret sollen die narrativen Singleplayer-Blockbuster in Zukunft nur noch exklusiv für PlayStation erscheinen, damit diese – wie früher – Konsolen verkaufen.

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Viele Verlierer, wenige Gewinner

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz den neuen Trend? Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Rahmenbedingungen für Spiele-Fans richtig gut. Es gab eine Auswahl an neuen Konsolen für okaye Preise, mehr Spiele, als man zocken kann (und die erschienen ganz oft für diverse Plattformen), sowie Abo-Services wie den Game Pass, die fast schon unverschämt günstig waren (vor allem durch die regelmäßigen Lockangebote für 1 Euro pro Monat).

Sogar die Spielerfahrung via Cloud wurde immer besser. Man konnte sich quasi frei aussuchen, wo man was spielt und ob man sich spannende Games kauft oder diese über ein Abo spielt. Einzig Nintendo machte weiter sein eigenes Ding, und bei den Blockbustern für PS5 musste man Wartezeiten bis zur PC-Portierung einplanen.

Doch die Zeiten sind vorbei. Sparkurs ist überall angesagt. Gleichzeitig steigen die Preise für alles. Und Sony und Microsoft ziehen die alten Mauern wieder hoch, wodurch wir Spieler vor allem Optionen, Flexibilität und Zugang zu bestimmten Inhalten verlieren.

Ob der Plan aufgeht und ein Microsoft am Ende mehr Xbox-Konsolen verkauft, bezweifle ich stark. Das hat eigentlich nur während der Xbox 360 so richtig gut funktioniert. Auch bei Sony sehe ich schwarz. Dafür dauert Spiele-Entwicklung mittlerweile zu lange. Wenn nur alle Jubeljahre ein fetter Must-have-Blockbuster erscheint, dann möchte dafür wohl kaum jemand ein halbes Vermögen in eine Konsole stecken, die man bisher ignoriert hat …

Am Ende gewinnen vor allem die Spieler, die bereits einen leistungsstarken Gaming-PC zu Hause stehen haben. Denn die können die Exklusivstrategie von Microsoft für die Konsolen schlicht ignorieren und via PC Game Pass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution zocken. Sie haben zudem Zugriff auf die ganzen Nicht-Singleplayer-Blockbuster von Sony … und die zehntausenden Spiele, die jedes Jahr für Steam und Co. erscheinen.

Oder seht ihr das anders? Verratet es mir gern in den Kommentaren!

Ich persönlich finde es extrem schade, dass es in unserem Lieblingshobby wieder zunehmend mehr Grenzen und Exklusivität gibt und dass der Spaß fürs Wohnzimmer immer mehr zum unbezahlbaren Luxus mutiert. Eine Konsequenz musste ich daraus bereits ziehen: Die Nintendo Switch 2 hat mich verloren, dabei bin ich seit 39 Jahren Nintendo-Fan