Die State of Play überzeugt mit starken Ankündigungen, aber wo war eigentlich Sony?

Die State of Play zeigt in über 70 Minuten viele spannende Trailer, aber Sony ist trotz God of War nur eine Randgestalt auf der eigenen Show.

Der Sommer ist immer eine spannende Zeit für Gaming-Unternehmen. Das Summer Game Fest steht an und viele Entwickler sowie Publisher bereiten ihre neuesten Ankündigungen vor. Auch Sony und Microsoft sind da keine Ausnahmen, weshalb die Großkonzerne mit eigenen Shows aufwarten: dem Xbox Showcase und Sonys State of Play.

MeinMMOs Tech-Experte Benedikt Schlotmann sah bei diesen Shows für Microsoft und Sony eine Chance, die Gunst der Gamer zumindest kurzzeitig zurückzugewinnen – und das ist auch nötig. Gaming wird immer teurer und auch die PS5 und Xbox Series X|S sind in den vergangenen Monaten bereits im Preis gestiegen. Spieler benötigen gute Gründe, sich eine Konsole zu kaufen.

Nach der State of Play stellt sich jedoch die Frage: Wo war Sony? Der Konzern zeigte zwar Gründe, sich eine PS5 zu kaufen, aber ohne God of War: Laufey, dem neusten Teil der Reihe, wäre das Unternehmen nur eine Randgestalt auf der eigenen Show gewesen.

Eines der wenigen Spiele, die Sony auf der State of Play zeigte, war Season 2 von Marathon:

Video starten Bungie präsentiert Season 2 von Marathon im Trailer auf de State of Play Autoplay

Die State auf Play auf dem Rücken von Wolverine und God of War

Die State of Play am 2. Juni 2026 dauerte rund 70 Minuten und hatte 25 verschiedene Spiele mit neuen Trailern und Ankündigungen im Gepäck, darunter einige spannende Highlights:

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Release-Date-Trailer zur Neuinterpretation von Lara Crofts erstem Abenteuer

– Release-Date-Trailer zur Neuinterpretation von Lara Crofts erstem Abenteuer Control Resonant – ein neues Sequel zu Control

– ein neues Sequel zu Control Onimusha: Dawn of Dreams – ein neuer Trailer zum “Resident Evil mit Samurai”

– ein neuer Trailer zum “Resident Evil mit Samurai” Rayman Legends Retold – Ankündigung des 3D-Remakes

– Ankündigung des 3D-Remakes ILL – ein Story-Trailer zu dem Horror-Game

– ein Story-Trailer zu dem Horror-Game Silent Hill: Townfall – ein eigenständiges Spinoff der Silent-Hill-Reihe

– ein eigenständiges Spinoff der Silent-Hill-Reihe Ace Combat 8: Wings of the Thief – neuer Teil der Kampfjet-Simulation

– neuer Teil der Kampfjet-Simulation The Lost Wild – ein Gameplay-Trailer zu dem Horror-Spiel mit Dinos

– ein Gameplay-Trailer zu dem Horror-Spiel mit Dinos Phantom Blade Zero – Ein neuer Trailer zum düsteren Martial-Arts-Game

– Ein neuer Trailer zum düsteren Martial-Arts-Game Bancho the Chef – Ein Trailer zum Sequel von Dave the Diver, das die Vorgeschichte des Kochs erzählt

Der große Knackpunkt ist hierbei klar: Von den 25 gezeigten Spielen waren nur 4 Sony-intern: God of War, Marvel’s Wolverine und Until Dawn 2, begleitet von einem Trailer zu Season 2 von Marathon, dem neusten Extraction-Shooter von Bungie.

God of War nahm rund 20 Minuten der Show ein. Ohne die lange Präsentation hätte Sony auf der eigenen State of Play nur knapp 12 Minuten Sendezeit gehabt, davon 8 Minuten Wolverine. Und auch wenn ich Marathon viel besser finde, als der Ruf des Shooters vermuten lässt:

Ein Trailer zu Season 2 eines Live-Service-Games, das auch auf Xbox und Steam spielbar ist, zählt nicht als Argument für den Kauf einer PS5.

Reichen God of War und Wolverine als Kaufargument für eine PS5?

Die PlayStation 5 ist jetzt schon einige Jahre auf dem Markt. Heißt: Wer unbedingt eine PS5 will, der hat sie wahrscheinlich schon. Ob God of War Laufey, Marvel’s Wolverine und Until Dawn 2 als Kaufargument für eine PS5 nach der Preiserhöhung im April wirklich ausreichen, ist eine subjektive Entscheidung, und das muss jeder für sich selbst festlegen.

Die Chancen könnten aber durchaus schlecht stehen, auch wenn die God-of-War-Reihe und die bisherigen Spider-Man-Spiele von Insomniac Games (die machen auch Wolverine) sehr beliebt und von Gamern geschätzt sind: Mit God of War: Ragnarök und Marvel’s Spider-Man 2 gab es bereits PS5‑Spiele für die Zielgruppe von GoW-Laufey und Wolverine. Mögliche Käufer könnten demnach bereits eine PS5 besitzen.

Insgesamt wirkt der Auftritt von Sony bei der State of Play etwas dünn. Die Show ging über eine Stunde während einer der wichtigsten Wochen für Neuankündigungen in der Gaming-Branche und Sony zeigt nur 3 neue Spiele auf dem eigenen Event – und das nur wenige Wochen, nachdem Sony und Bungie verkündet haben, mit Destiny 2 ein Sony-Game einzustellen, zu dessen finaler Erweiterung, die schon am 9. Juni erscheint, nicht mal ein Trailer gezeigt wurde: Destiny 2 macht nach 9 Jahren Schluss, kündigt das letzte Update an, spricht von einem Neuanfang