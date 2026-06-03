Dune: Awakening beerdigt endgültig das MMO, kündigt massive Änderungen an

Das Survival-MMO Dune: Awakening hat einen großen Umbruch angekündigt. Die Entwickler wollen ihren Titel komplett umbauen und kündigen gleichzeitig das Ende des MMOs an.

Warum verabschiedet man sich vom MMO? Die Entwickler von Dune: Awakening wollen schon lange nicht mehr, dass die Spieler ihren Survival-Titel als MMO sehen. Für sie schürt das die falschen Erwartungen, denn Dune: Awakening bietet nur wenig Inhalte, für die es andere Spieler braucht.

Jetzt haben die Entwickler in einer großen Ankündigung einen Singleplayer-Modus für ihren Titel angekündigt. Dieser erlaubt, alles zu erleben, was das Spiel bietet – ganz ohne Server in einer eigenen Welt. Die Welt von Arrakis bleibt zwar so, wie sie ist, ihr trefft dort aber keine anderen Spieler mehr.

Auch das Endgame-Gebiet Deep Desert bleibt komplett offline. Der MMO-Inhalt Landsraad, bei dem Gilden und Clans um verschiedene Ziele kämpfen, wird vom Spiel im neuen Modus simuliert. Man selbst kann das System also weiter nutzen.

Gleichzeitig ist auch das PvP im Spiel spätestens mit dem Update am 22. September komplett optional. Entsprechend verwandelt sich das einstige Survival-MMO in ein Survival-Spiel mit geteilter Online-Welt. Doch es ändert sich noch mehr.

Hier könnt ihr den neuen Trailer sehen:

Video starten Dune: Awakening stellt im Trailer die Zukunft des Survival-MMOs und den Release auf Xbox Series X|S und PS5 vor Autoplay

Ende der Story

Was ist mit der Geschichte? Die Entwickler von Dune: Awakening haben die Geschichte seit dem Release im Juni 2025 vorangetrieben. Jetzt wollen sie das finale Kapitel der aktuellen Geschichte veröffentlichen und damit Story abschließen.

Hier versprechen die Entwickler „viele Stunden voller filmischer Erzählkunst“. Unklar ist, ob die Entwickler Dune: Awakening nach dem Update am 22. September noch weiter mit neuen Story-Inhalten versorgen.

Das Update könnte den letzten Schritt für das Survival-Spiel darstellen, oder die Entwickler spendieren dem Titel nach dem kommenden Dune-Film eine neue Story. Beides ist denkbar, wobei die Entwickler derzeit klar vom „letzten Akt des ersten Buches“ sprechen.

Was wurde noch angekündigt? Dune: Awakening soll am 22. September mit seinem großen Update auch auf PS5, Xbox Series X|S und im Gamepass landen. Damit können dann auch Konsolen-Spieler den ganzen Titel mit all seinen Updates genießen.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: die Entwickler erwähnen in der Fußnote, dass sie die Versionen untereinander nicht per Crossplay verbinden werden. Lediglich Spieler auf Xbox und dem Windows-Store sollen wohl miteinander spielen können.

Eine Entscheidung, die viele Spieler aus der Community heftig kritisieren und den Entwicklern auf Reddit Vorwürfe machen. Sie hatten sich eigentlich darauf gefreut, mit den neuen Spielern die alten Server wieder zu bevölkern und das Spiel damit auch ein Stück wieder zu erwecken.

Es wirkt, als würden die Entwickler Dune: Awakening mit diesem Update finalisieren wollen. Gleichzeitig hat sich das Spiel mit der Ankündigung wohl auch ganz klar beim Kampf zwischen PvE und PvP für die größere Fraktion entschieden, obwohl das ursprünglich gar nicht die Idee war. So kann das einstige Survival-MMO jetzt auch komplett PvP-Frei gespielt werden. Was an folgende Entscheidung anknüpft: 10 Monate nach dem Release trifft Dune: Awakening die richtige Entscheidung, trennt seine Streithälse von einander