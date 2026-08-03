„Mein Körper lässt es leider nicht mehr zu“ – Twitch-Streamer NoWay nimmt sich eine längere Auszeit 

Der Streamer NoWay gehört zu den größten deutschen Namen in League of Legends auf Twitch. Doch nun muss er eine Pause machen, und das auf unbestimmte Zeit.

Wieso macht NoWay eine Pause? Der Twitch-Streamer Frederik „NoWay“ Hinteregger meldete sich mit einer Videobotschaft auf seinem Instagram-Kanal, in der er ankündigt:

„Nach 11 Jahren ist es Zeit für eine Pause auf unbestimmte Zeit. Mein Körper lässt es leider nicht mehr zu, dass ich weiter streame.“

Der Grund dafür ist seine Stimme, die für unangenehme Schmerzen sorgt und nicht besser wird.

„Dieses kurze Pausieren dann direkt wieder streamen … Aus irgendeinem Grund erwischte es mich immer wieder und immer schlimmer.“

Video starten Ehemaliger deutscher LoL-Profi ist heute einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer – Das ist NoWay Autoplay

NoWay nimmt sich eine wichtige Auszeit für seine eigene Gesundheit

Was gibt er seiner Community mit auf den Weg? In dem Video wird deutlich, dass ihm die Überbringung dieser Nachricht nicht leichtfällt. Er erklärt jedoch, dass er das Problem mit der Stimme angehen, sie schonen und gute Ärzte aufsuchen will.

Unter seinem Video fügt er schriftlich hinzu:

Hab gehofft, dass es irgendwie geht, so wie die letzten 4 Jahre des Struggles mit der Stimme, aber leider ist es diesmal viel schlimmer – wir kommen stärker zurück <3 Ich halte euch hier auf dem Laufenden und hoffe, es gibt bald gute News Euer Don

Wie reagiert die Community auf diese Nachricht? In den Kommentaren auf Instagram äußert NoWays Community nur Besserungswünsche und absolutes Verständnis, dass die eigene Gesundheit vorgeht.

Auch der offizielle Instagram-Account von League of Legends DE wünscht dem Streamer eine gute Besserung.

Haltet ihr diese Entscheidung von NoWay für den richtigen Weg? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Wir wünschen ihm ebenfalls eine gute Besserung, genug Zeit zum Erholen und dass er sich bald besser fühlen kann!

NoWay ist der größte und einer der besten deutschen Twitch-Streamer zu League of Legends. Er erklärte jedoch, dass das nicht immer ein Zuckerschlecken ist: LoL-Rentner NoWay erklärt auf Twitch, warum es im Alter immer schwieriger wird, Challenger zu werden und es liegt nicht nur an den Reflexen