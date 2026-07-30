Streamer feiert seinen Geburtstag mit 300 Leuten auf Twitch, plötzlich fallen Schüsse

Ein Streamer feierte seinen Geburtstag mit einer riesigen Party, die er auch auf Twitch übertrug. Dabei kam es jedoch zu einer Auseinandersetzung mit 6 Verletzten und einem Todesopfer.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild von Michael Förtsch via Unsplash.

Das war die Situation: Am 25. Juli 2026 veranstaltete der Twitch-Streamer NateDeBaiits eine Party anlässlich seines Geburtstags. Mit über 300 Gästen feierte er auf einem Gelände in der Nähe von Morgan Hill in Kalifornien. Die – nicht-autorisierte – Veranstaltung hatte er zunächst in den sozialen Netzwerken beworben und schließlich auf Twitch übertragen.

Berichten zufolge entstand jedoch plötzlich ein Streit zwischen zwei Gruppen. Ein anonymer Zeuge berichtete gegenüber ABC7 News: „Wir kamen bei der Party an, wir wurden abgetastet, es gab Security. Von da an war die Party gut, bis zwei Gruppen anfingen, zu streiten. Ich sah nach unten, Ich sah jemanden blutend am Boden liegen. Er hatte ein Einschussloch in der Brust, neben der Stelle, wo sein Herz sein sollte.“

Laut dem anonymen Zeugen sollen weitere Party-Gäste noch versucht haben, die Blutung mit zerrissenen T-Shirts zu stillen. Der junge Mann, der mittlerweile als Desiderio „Pepper“ Romero V identifiziert wurde, verstarb jedoch noch vor Ort. Für seine Hinterbliebenen läuft aktuell ein GoFundMe. Sechs weitere Personen wurden bei der Schießerei verletzt.

Berichten zufolge waren im Stream Schüsse zu hören, während die Party-Besucher davonliefen.

Polizei bittet um Aufnahmen

So geht es weiter: In dem Fall wird nun ermittelt. Behörden sichten dazu auch die Aufnahmen der Veranstaltung. Videos in den sozialen Netzwerken seien zwar ebenfalls hilfreich gewesen, dennoch bittet das Sheriff’s Office alle, die weitere Aufnahmen haben, damit direkt zu ihnen zu kommen.

Es soll sich um eine langwierige und komplizierte Ermittlung handeln. Aktuell soll es in dem Fall noch keine Festnahmen geben.

Laut den Behörden sei die Veranstaltung jedoch nicht genehmigt und auch der Besitzer des leerstehenden Grundstücks sei nicht informiert gewesen. Inwiefern NateDeBaiits nun rechtliche Konsequenzen drohen, ist unbekannt.

Der Twitch-Kanal von NateDeBaiits war zwischenzeitlich gesperrt, ist mittlerweile aber wieder online. Aufnahmen des Vorfalls sind jedoch nicht mehr verfügbar.

Das sagt der Streamer selbst: NateDeBaiits zeigte sich erschüttert von dem Vorfall. Auf Instagram schrieb er: „Mein tiefstes Beileid an seine Familie und jeden, der ihn geliebt hat. Das fühlt sich nichtmal echt an. Er war mein Klassenkamerad und mein Freund. Es bricht mir wirklich das Herz.“ (via Dexerto)

Er erklärt zudem, dass er so etwas nie gewollt habe und die Situation außer Kontrolle geraten sei. Laut ABC7 erhält der Streamer nun Todesdrohungen und plant, die Gegend zu verlassen.

Der Streamer hatte in diesem Fall eine eher kleine Reichweite und es ist wenig zu Hintergründen der Tat bekannt. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass von Twitch-Streamern ausgerufene Events aus dem Ruder laufen. So kämpften bereits IShowSpeed und MontanaBlack mit Fan-Aufläufen. Kai Cenat löste vor einigen Jahren ebenfalls einen Polizei-Einsatz aus: Twitch: Verletzte und Festnahmen nach außer Kontrolle geratenem Fan-Treffen