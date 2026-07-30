Vielversprechendes MMORPG bricht nach 2 Monaten sein Schweigen, kündigt Auftritt in Deutschland an

Das kommende MMORPG Honor of Kings: World war nach seinem Playtest sehr schweigsam. Den nächsten prominenten Auftritt soll es nun aber in Deutschland geben.

Was ist das für ein Auftritt? Honor of Kings: World wird als MMORPG-Ableger des großen LoL-Konkurrenten aus China 2026 auf der Gamescom vertreten sein. Zwischen dem 26. und 30. August 2026 könnt ihr das Spiel in Halle 8.1 Stand A051B050 besuchen.

Neben Honor of Kings: World werden auch noch die anderen drei Titel des „Honor of Kings“-Franchise zu sehen sein. Zum ersten Mal gibt es auch eine spielbare Demo von Honor of Kings: ACE, dem Hero-Card-Battler der Marke.

Ihr könnt Honor of Kings: World auf der Gamescom am Stand auch selbst ausprobieren. Die Entwickler haben dies uns gegenüber noch einmal in einer Pressemitteilung bestätigt.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Honor of Kings: World sehen:

Video starten Honor of Kings: World zeigt Setting und Kämpfe im Trailer Autoplay

Ein MMORPG für die Zukunft

Was zeichnet Honor of Kings: World aus? Das MMORPG bietet neben schöner Grafik auch einige Besonderheiten. So spielt man die meiste Zeit für sich alleine, während andere Spieler nur als Schemen auftauchen. Für Dungeons, Raids und Bosse schließt man sich dann per Gruppenfinder geschwind mit anderen Spielern zusammen.

Auch die Klassen sind besonders. So gibt es nicht die typischen Krieger und Magier, sondern eine Vielzahl aus Charakteren aus dem MOBA deren Fähigkeiten ihr euch leihen könnt. Ihr kombiniert stets zwei Charaktere und könnt so dutzende verschiedene Ausrichtungen erschaffen.

Die Kämpfe sind zudem komplexer als gedacht. So muss man die Fähigkeiten seiner Charaktere richtig timen, um Kombinationen zu schaffen.

Wann kommt Honor of Kings: World raus? Das ist die Preisfrage! Das Spiel läuft in China bereits seit einiger Zeit und sammelt dort Feedback und Updates ein. Im Westen gab es bereits einen Playtest an dem MeinMMO-Experte Karsten Scholz teilgenommen hat und euch 5 gute Gründe für das MMORPG liefert.

Doch ein fester Release-Termin fehlt weiterhin. Seit dem Playtest war es zudem sehr ruhig um die globale Version des Spiels, weshalb der Auftritt auf der Gamescom der Startpunkt für einen Release im Westen sein könnte. Allerdings war das Spiel auch letztes Jahr dort vertreten, weshalb dies nichts weiter als ein Indiz dafür ist, dass man noch dran arbeitet.

Habt ihr Honor of Kings: World schon mal angespielt? Falls ja, schreibt uns gerne eure Meinung zum MMORPG in die Kommentare! Neben den 5 Gründen für das MMORPG hat MeinMMO-Experte Karsten Scholz auch einige negative Punkte gefunden: 4 Gründe, warum euch Honor of Kings: World keinen Spaß machen könnte