Macht mit bei unserer Umfrage und wählt das MMORPG der Zukunft, auf das ihr euch am meisten freut

Wir veranstalten auf MeinMMO in wenigen Wochen wieder eine große Themenwoche rund um das spaßigste Genre der Welt und küren dort das spannendste MMORPG der Zukunft. Die Top-Plätze bestimmen aber nicht wir, sondern ihr – mit dieser Umfrage!

Das Genre der MMORPGs gehört seit der Gründung im Jahr 2013 fest zur DNA von MeinMMO. Daher veranstalten wir auch dieses Jahr wieder eine große Grindfest-Themenwoche mit Streams, Interviews, Specials und Anekdoten. Geplant ist dabei auch ein Artikel, in dem wir das spannendste Online-Rollenspiel der Zukunft küren.

Wie schon bei der Wahl der besten MMORPG aller Zeiten für PC und Konsole bestimmen auch dieses Mal nicht wir die Platzierungen, sondern ihr! Wie und wo? Nun, macht bei der folgenden Umfrage mit!

Aus Platzgründen haben wir uns auf die aus unserer Sicht 10 präsentesten MMORPGs konzentriert, die sich aktuell in Entwicklung befinden.

Wenn euer Favorit dort nicht auftaucht, haut diesen gern in die Kommentare. Wichtig ist nur, dass das jeweilige Spiel hier bei uns noch nicht final erschienen ist. Ihr dürft also Early-Access-Titel nennen oder Spiele, die beispielsweise in Asien raus sind, aber hier noch nicht. Trifft das zu, nehmen wir eure Beiträge mit in unsere Zählung auf.

Schaut auch sehr gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei! Dort erscheinen regelmäßig neue Videos zum besten Genre der Welt. Noch warm ist beispielsweise unser Blick auf GTA 6, GTA Online und die dort sehr große Rollenspiel-Szene:

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Heißer MMO-Sommer voraus!

Wann erfahre ich das Ergebnis? Wir planen das Grindfest 2026 für die Woche vom 29. Juni bis zum 05. Juli 2026. Die Vorbereitungen laufen und es befinden sich noch Details im Fluss, daher haben wir noch kein festes Programm für euch. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass wir das spannendste Online-Rollenspiel der Zukunft eher in der zweiten Wochenhälfte küren.

Fest steht außerdem, dass euch dieses Mal eine Vielzahl von Perspektiven, Analysen und Einordnungen aus dem MMORPG-Genre erwarten. Mit dabei: internationale Branchen-Urgesteine, erfolgreiche Studios aus Deutschland und sympathische Content Creator. Wir freuen uns schon riesig auf das kommende Grindfest!

Allen Umfrageteilnehmern und Kommentatoren danken wir sehr für ihre Zeit und Unterstützung. Wenn ihr euch die Wartezeit bis zu unserer Themenwoche thematisch passend vertreiben möchtet, schaut doch hier vorbei: Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsolen: Die MeinMMO-Community hat gewählt