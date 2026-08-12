„Ich sollte mich wie Spider-Man verhalten“: Mann kauft ein Haus, ist plötzlich der Liebling vieler Marvel-Fans

Ein Mann aus New York wundert sich seit geraumer Zeit über eine große Anzahl an Fan-Post, die seine Adresse erreicht. Der Grund: Er wohnt dort, wo auch Peter Parker normalerweise haust.

Als der 64-jährige Jack Shi vor drei Jahren ein Haus in New York erwarb, wusste er noch nicht, welche Folgen das haben würde. Das Gebäude befindet sich im Stadtteil Queens, ist aus Backsteinen gebaut und enthält vier Schlafzimmer und Bäder.

Die Adresse ist zufällig die, an der auch Peter Parker bei Tante May meist wohnt. Marvel-Fans hätten das beim Kauf vielleicht bemerkt, doch Jack Shi hatte mit Superhelden wohl wenig am Hut, weswegen ihm der Zufall nicht auffiel.

Mittlerweile ist er sich allerdings vollends bewusst, dass er sich eine Adresse mit Peter Parker teilt. Er hat sogar begonnen, seine Aufgabe als Spider-Mans Vertreter ernst zu nehmen.

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Mit großer Macht kommt große Verantwortung

Welche Konsequenzen hatte der Hauskauf? Gegenüber der New York Post berichtete Jack Shi von zahlreichen Fanbriefen, die an der Adresse ankommen und direkt an Spider-Man bzw. Peter Parker gerichtet sind.

Seit dem Kinostart von Brand New Day dürfte sich die Zahl der Briefe noch einmal erhöht haben. Manche Leute reisen auch von weit her an, um der Adresse einen Besuch abzustatten. Shi hat sich inzwischen daran gewöhnt und nimmt sein Schicksal an:

Ich fühle mich ein wenig verantwortlich, denn Spider-Man verkörpert den amerikanischen Geist. Wenn ich hier lebe, sollte ich mich wie Spider-Man verhalten. Wenn jemand ein Foto machen möchte, sage ich ja.“ Jack Shi

Shi übt sich also in seiner Rolle als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und kümmert sich um die Fans, die vor seiner Tür auftauchen. Und auch die Briefe der Fans liest er gewissenhaft. Darin werden die wirklich wichtigen Fragen gestellt: „Spider-Man, wie schaffst du es, die Dinge zu tun, die du tust, wie zum Beispiel die Welt zu retten?“

Ein anderer, vermutlich junger Fan fragt: „Kannst du zu mir nach Hause kommen, um zu spielen? Wir können zusammen fernsehen.“

Ob sich Jack Shi demnächst auch selbst in den roten Anzug wirft und per Netzschießer durch New York schwingt, wissen wir leider nicht. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr plötzlich der Besitzers eines solch berühmten Hauses seid? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die Spinne selbst hat neulich ein Upgrade erhalten, wenn auch in einem traurigen Kontext: Spider-Man hat nach 64 Jahren eine Kraft erhalten, die er schon seit Tag 1 gebraucht hätte