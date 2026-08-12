Star von BTS erreicht einen der höchsten Ränge in LoL, obwohl er sich gerade auf Tour befindet

Den Master-Rang in League of Legends erreichen nur die wenigsten Spieler. Dafür muss man meist auch eine gewisse Zeit investieren. Ein Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS hat den Rang jetzt aber erreicht, obwohl er sich eigentlich auf Tour befindet.

Um welches Mitglied geht es? Die koreanische PoP-Band BTS, die 2013 debütierte, befindet sich gerade auf ihrer neuen Tour, der BTS World Tour Arirang, die im Mai gestartet ist und bis Ende des Jahres läuft. Anscheinend hat Kim Tae-hyung, besser bekannt als V, trotzdem die Zeit gefunden, etwas League of Legends zu zocken.

In einem Post, in dem es eigentlich um einen Boykott geht, hat er heimlich gezeigt, dass er jetzt wohl den Rang Master in LoL erreicht hat.

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Eigentlich ging es gar nicht um LoL

Was war das für ein Post? Wie PCGamesN berichtet, postete V eine Story auf Instagram, in der er erklärte, dass BTS bei den diesjährigen Grammys nichts einreichen werden. Laut CNN posteten das alle 7 Mitglieder der Band. Das Besondere bei V ist die Aufmachung des Posts.

Über der eigentlichen Nachricht zum Boykott steht groß in etwa: Highest rank. Master. Solo/Duo . Unter dem Text zu den Grammys ist dann noch das Rang-Symbol für Master. Damit gehört er zu den besten Spielern weltweit. Laut League of Graphs sind aktuell nur 0,69 % der Spieler in Korea auf diesem Rang, darüber gibt es nur noch Grandmaster und Challenger.

Eine beachtliche Leistung, vor allem, wenn man bedenkt, dass er sich gerade auf Tour befindet. Das scheint auch sein höchster Rang jemals zu sein. Laut allkpop teilte er bereits Anfang Juni in einer Instagram-Story mit, dass er Diamant 2 erreicht hat. In 2 Monaten ist er also nochmal gut aufgestiegen.

Ein Bild seiner Story seht ihr hier:

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Warum boykottiert BTS die Grammys überhaupt? Zwar gab die Band keine Begründung an, viele Fans vermuten aber, dass es an der neuen Best Asian Pop Music Performance -Kategorie liegt. Kritiker glauben, dass man so asiatische Künstler aus der Hauptkategorie ausklammern könnte.

Zu dieser Theorie passt auch der Satz aus dem BTS-Statement: Wir hoffen, dass Musik als das, was sie ist, gehört und geschätzt wird, anstatt nach Regionen oder Sprachen definiert zu werden.

Was sagt ihr zu seinem Erfolg und kennt ihr noch andere Stars, die LoL privat zocken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. LoL-Legende Faker ist einer der bekanntesten Stars in Südkorea, erhielt 2026 eine neue Ehrung: Legendärster Spieler in LoL bekommt in Südkorea eine neue Aufgabe, soll der Polizei gegen Online-Glücksspiel helfen