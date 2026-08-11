Beliebter Shooter zu Alien zeigt frustrierend, wie die schöne neue Cloud-Welt aussieht

Aliens: Fireteam Elite gehört zu den besseren Spielen für das Alien-Universum und verspricht ein wildes Koop-Spektakel. Auf einer Plattform sind jetzt jedoch die Server für immer offline gegangen.

Um welches Spiel und welche Plattform geht es? Aliens: Fireteam Elite ist ein Third-Person-Shooter mit Koop-Fokus und am 24. August 2021 für PlayStation, Xbox und PC erschienen. Am 26. April 2023 folgte eine Cloud-Version für die Nintendo Switch.

Eben jene Cloud-Variante ist seit kurzer Zeit offline. Für immer. Das hatte man zwar im Vorfeld kommuniziert, doch hoffte manch ein Käufer sicherlich auf eine Art Kompensation. Schließlich kostete die Ultimate Edition von Aliens: Fireteam Elite zum Start knapp 60 Euro.

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Was für eine Art Kompensation wäre möglich gewesen? In einem anderen Fall bekamen die Käufer immerhin eine Art Rückzahlung. Als die Cloud-basierte Kingdom Hearts Collection im Nirwana verschwand, erhielten Käufer einen Rabatt für den Kauf der Version für Nintendo Switch 2.

Etwas Vergleichbares wäre auch bei Aliens: Fireteam Elite möglich gewesen. Schließlich soll am 25. August 2026 der Nachfolger Aliens: Fireteam Elite 2 erscheinen. Hier haben sich die Entwickler von Cold Iron Studios eine Chance entgehen lassen, die Community positiv zu stimmen.

Ein weiteres mögliches Highlight für das Alien-Universum: Alien Isolation 2. Hier seht ihr den Trailer:

Video starten In Alien Isolation 2 müsst ihr euch erneut dem Xenomorph stellen Autoplay

„Lächerlich dummer Marketing-Schachzug“

Wie reagiert die Community? In diversen Reddit-Posts wird das Begräbnis der Cloud-Version von Aliens: Fireteam Elite gerade diskutiert. Die Reaktionen reichen von „Kauft niemals Cloud-Versionen von irgendwas“ bis „Es dürfte unmöglich sein, vom Nintendo eShop irgendeine Art von Rückzahlung zu erhalten“.

Auch die Entwickler bekommen Kritik ab. midnightTimber schreibt auf Reddit: „Was für ein lächerlich dummer Marketing-Schachzug für ein Spiel, dessen Fortsetzung kurz vor der Veröffentlichung steht. Ihr solltet das Spiel als Werbemittel rabattieren, anstatt euren potenziellen Kunden zu vermitteln, dass ihr unzuverlässig seid.“

Dieser Vorfall heizt zudem die Diskussionen rund um die Zukunft physischer Datenträger weiter an. Aliens: Fireteam Elite könnte einen Ausblick darauf geben, was uns in Zukunft immer häufiger passieren könnte: Spiele, die wir gekauft haben, sind plötzlich nicht mehr verfügbar, weil die zugehörigen Server offline sind.

Große Plattformbetreiber wie Sony planen mittel- bis langfristig ohne physische Datenträger. Ab 2028 soll es keine physischen Spiele mehr für die PlayStation geben. Wie blickt ihr auf diese Zukunft? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Mehr dazu erfahrt ihr hier: Sony stellt alle physischen Spiele für die PlayStation ein: Das müsst ihr wissen