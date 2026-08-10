Spieler der Closed Alpha eines neuen First-Person-Shooters auf Steam sagen, das war besser als Battlefield

Vom 7. bis 9. August öffnete der First-Person-Shooter Wardogs seine Pforten für eine ausgewählte Gruppe Spieler. In einer Closed Alpha konnte sich wer angemeldet war einen ersten Eindruck vom Game machen. Und tatsächlich hat das Spiel die Community richtig begeistert.

Was ist Wardogs? Bei Wardogs handelt es sich um einen First-Person-Shooter von Entwickler Bulkhead. Veröffentlicht wird es von Team17. Laut der Beschreibung auf Steam soll es im Game eine Sandbox für bis zu 100 Spieler geben, mit taktischen Feuergefechten, kombinierten Waffenkämpfen sowie Bau- und Zerstörungsmechaniken.

Geplant ist die Veröffentlichung noch für 2026. Ein konkretes Release-Datum ist aber noch nicht bekannt. Immerhin ist ein Early Access bereits angekündigt. Zwischen dem 7. und dem 9. August 2026 konnten einige Spieler jetzt an einer Closed Alpha teilnehmen, also an einem noch sehr frühem Gameplay-Test.

Dieser begeisterte die Gamer aber so sehr, dass jetzt Vergleiche zu Battlefield in seinen besten Zeiten im Raum stehen. Das Fliegen wird auch hochgelobt, dabei musste das Entwicklerteam wohl hart dafür kämpfen.

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All das FPS-Zeug, das wir spielen wollen, steckt hier drin

Wie fanden die Spieler die Closed Alpha? Insgesamt kam die Closed Alpha bei den Spielern wohl sehr gut an. Auf X.com sowie auf Reddit ernten die Entwickler fast ausschließlich Lob. Viele schreiben sogar, sie hätten so viel Spaß gehabt, wie vor 15 Jahren noch mit den damaligen Battlefield-Teilen.

Hier ein paar Stimmen:

@stmatomato auf X.com: Genau so sollte es sein, Mann. All das FPS-Zeug, das wir spielen wollen, steckt hier drin

@LukeBalmy auf X.com: Man kann auf jeden Fall sagen, dass Wardogs meine Aufmerksamkeit gewonnen hat, nachdem ich rund 200 Stunden seit der Pre-Alpha reinversenkt habe und immer noch in den Bann gezogen bin und mehr spielen will. Zum Vergleich, ich habe das Interesse an Battlefield 6 nach ca. 200 Stunden verloren. So [ein Spiel] zu finden ist selten für mich.

@Ackybomber1111 auf X.com: Ja, ich muss heute Abend zurückkehren zu Battlefield und das ist etwas deprimierend. Das Gefühl, Soldaten in Battlefield zu steuern fühlt sich so bedeutungslos an, nachdem ich Wardogs gespielt habe.

@FPSBoomerYT auf X.com: Wenn das hier bald erscheint werde ich mehr Zeit damit verbringen, Wardogs zu spielen, als ich in Battlefield 6 und Battlefield 2042 zusammen verbracht habe.

FondantAffectionate auf Reddit: Ehrlich…. ich kann gar nicht glauben, wie gut dieses Spiel ist.

@ledroitarde75 auf X.com: Ehrlich gesagt fand ich das Gefühl gut wie beim alten Battlefield, als man sich als Sniper noch im Wald verstecken konnte.

Immer wieder posten die Spieler auch die Stundenzahl, die sie in den nur drei Tagen Closed Alpha gezockt haben. lonelystoner710420 zeigt auf Reddit stolz seine 20,7 Stunden und wird direkt in den Kommentaren von Traditional_Guest676 mit ganzen 66,2 Stunden weit überflügelt. Auf X.com finden sich ebenfalls Posts mit zweistelligen Spielzeiten, zum Beispiel von @Judoteki oder auch @LukeLight21.

Laut Steam Charts lag die maximale gleichzeitige Spieleranzahl während dem Test bei 16.016:

Besonders gefallen hat einigen auch, wie sich die Fahrzeuge und insbesondere die Helikopter manövrieren lassen. Der CEO des Entwicklerstudios Bulkhead schreibt dazu auf X.com als Antwort auf einen Post sogar: Ihr habt keine Ahnung, wie viel wir mit unseren Investoren und Publishern weltweit kämpfen mussten, um lohnende Luftgefährte machen zu können. Sie wollten Warzone-Helikopter.

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Insgesamt hat der Closed-Alpha-Test also einen sehr guten Eindruck bei der Community hinterlassen. Der First-Person-Shooter scheint entsprechend auf dem besten Weg zu einem erfolgreichen Release zu sein. Sobald es dazu neue Informationen gibt, lest ihr es natürlich auf MeinMMO. Habt ihr euch selbst die Alpha angesehen? Oder wartet ihr gerade auf den Test von Cinder City? Für den Playtest eines neuen Shooters braucht ihr RAM im Wert von mehreren hundert Euro