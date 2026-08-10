Spieler verliert nach 470 Stunden in Battlefield 6 seine Lieblingsmodi, selbst Steam findet das unfair und erstattet ihm über 100 Dollar

Ein Spieler hatte nach einer Entscheidung in Battlefield 6 die Nase gestrichen voll und verlangte auf Steam nach einer Erstattung des Shooters. Steam konnte seinen Ärger nicht nur nachvollziehen, sondern erstattete ihm den Vollpreis, obwohl der ehemalige Fan seit dem Launch bereits über 470 Stunden in das Spiel versenkt hatte.

Was veranlasste den Spieler zu dieser Aktion? Der Spieler und Redditnutzer ExplorEverythingOnce teilte der Battlefield-Community mit, dass er nach 470 Stunden in Battlefield 6 endgültig genug hatte. Dass in Battlefield 6 Modi wie „King of the Hill“ und „Deathmatch“ entfernt wurden, fand er bereits ärgerlich.

Als jedoch sein Lieblingsmodus „Rush“ auch dran glauben sollte, sah er es nicht länger ein, dass er für dieses Spiel so viel Geld gezahlt hatte, und wandte sich an den Support. Er wollte sein Geld zurück – und das konnte Steam sehr gut nachvollziehen.

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Steam-Support steht auf der Seite des Spielers

Wie konnte er den Steam-Support von seinem Anliegen überzeugen? Der Spieler erklärte dem Mitarbeiter, dass knapp ein Jahr nach Release mehrere Modi entfernt wurden, und das vor allem ohne jegliche Vorwarnung. Dazu lieferte er einen Link auf die offizielle Modus-Liste von Battlefield und den Community-Broadcast, der das bestätigte.

Der Mitarbeiter vom Steam-Support stimmte dem Spieler zu, dass das nicht okay sei, und erstattete ihm daraufhin die gesamten 109,24 US-Dollar, die er zum Release von Battlefield 6 für die Phantom Edition bezahlt hatte. Das bewies er mit einem Screenshot der Transaktion auf Steam, nachdem die Erzählung für viele Spieler aus dem Subreddit als zu gut, um wahr zu sein, klang.

Der Spieler erklärt abschließend: „Battlefield Studios, ihr könnt nicht einfach die Spielmodi entfernen, die ich spiele, und trotzdem mein Geld behalten.“

Was haltet ihr von dem Ärgernis des Spielers? Hat er damit recht, auch nach 470 Stunden noch eine Erstattung zu verlangen? Und wie findet ihr den darauffolgenden Support des Steam-Mitarbeiters? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Im Gegensatz zum Spieler hat unser Shooter-Experte Dariusz 9 Monate nach Release eine deutlich positivere Meinung zu Battlefield 6. Doch auch er betont, dass das Spiel noch eine wichtige Sache angehen muss, um seinem Preis wirklich gerecht zu werden: Battlefield 6: Endlich ist der Shooter von EA das 70€-Preisschild wert, aber eine Release-Sünde ist auch 9 Monate später nicht behoben