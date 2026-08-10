HandOfBlood will eigentlich nur das „Koop-Spiel der Stunde“ anzocken, landet in 3 Stunden langem Albtraum für alle Logistiker

Twitch-Streamer HandOfBlood wollte das neue Koop-Spiel Ore Factory Squad für sein neues Video auf YouTube eigentlich nur anzocken, kann sich aber erst nach 3 Stunden davon losreißen.

Was ist Ore Factory Squad? Das kooperative Bergbau- und Fabrikbau-Spiel von Entwickler threeW ist am 16. Juli 2026 auf Steam erschienen und steht dort bei 90 Prozent positiven Rezensionen. Der Koop-Spaß soll knapp 13 Euro kosten und es gibt eine kostenlose Demo, in die alle Interessierten reinspielen dürfen.

Mal reinzuschauen, das könnte sich lohnen. In seinem neuen Video auf YouTube beschreibt Max „HandOfBlood“ Knabe Ore Factory Squad als das „neue Koop-Spiel der Stunde“. Es geht ums Buddeln, aber mit motivierenden Factorio- beziehungsweise Satisfactory-Elementen.

Solo oder mit bis zu 3 Freunden könnt ihr also gemeinsam einen Betrieb hochziehen, automatisierte Fließbandkreisläufe aufbauen und mit dem Verkauf der verarbeiteten Bodenschätze reich werden. Der Release-Trailer zu Ore Factory Squad gewährt euch einen guten Ersteindruck:

Video starten Ore Factory Squad im Release-Trailer: Buddeln, bis das Fließband ächzt Autoplay

„Als langjähriger Logistiker war das ein tough watch“

Was zeigt HandOfBlood? Wenn der beliebte Streamer und YouTuber seiner Community ein neues Spiel vorstellt, zockt er normalerweise nur knapp eine Stunde rein und erklärt dabei die Basismechaniken. Das Buddeln mit Sterzik, Tasel und später Kazu machte Hänno offensichtlich aber so viel Spaß, dass er mehr als 3 Stunden in der Mine malochte.

Das lag zum einen sicherlich am launigen Koop-Chaos, zum anderen aber eben auch am motivierenden Kreislauf aus Rohstoffe farmen, verarbeiten, Geld verdienen, Betrieb verbessern und immer effizienter Rohstoffe farmen. Dabei glänzen die 4 Nasen nicht unbedingt mit ihrer Logistik-Expertise.

Unter dem Video schreibt bbfreak31 daher auch: „Als langjähriger Logistiker war das ein tough watch.“ Spaß hatten viele der Zuschauer aber in jedem Fall. CnnBllJnkns feiert: „Ich liebe es! Gerne mehr davon!“ CedOderSo möchte noch mehr Videos zu dem Koop-Spaß: „Richtig geiles Game, ich hoffe, da kommt noch mehr.“

Am Ende ist Hänno selbst überrascht über die Spielzeit und packt sich an den Kopf: „YouTube, 3 Stunden. 3! Hoho. […] Man hat die ganze Zeit eine Karotte vor der Nase und kann immer weiter machen.“

Wer neugierig geworden ist, kann dank der kostenlosen Demo einfach reinspielen. Habt ihr Lust? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Um einen anderen kooperativen Spaß, der aktuell auf Steam begeistert, geht es hier: Neues Koop-Spiel der Macher von Untitled Goose Game erreicht auf Steam sofort Traumwertungen