WoW: 4 Dinge, die ihr noch schnell vor Patch 12.1 erledigen solltet

Der nächste große Patch für World of Warcraft steht kurz bevor. Doch ein paar Dinge solltet ihr erledigen, bevor es zu spät ist.

Am kommenden Mittwoch startet bereits der Patch 12.1 Fluch von Ula’tek in World of Warcraft. Es ist der erste „große“ Content-Patch der aktuellen Erweiterung, bringt also eine neue Saison mit sich, ein neues Gebiet und jede Menge frische Inhalte. Doch schon bevor es losgeht, solltet ihr eine ganze Reihe von Dingen erledigen und beachten – denn sonst schaut ihr am Mittwoch vielleicht in die Röhre und müsst euch mit Sachen herumschlagen, auf die ihr gar keine Lust habt.

Daher haben wir hier 4 Dinge, die ihr noch schnell erledigen solltet, bevor der Patch live geht.

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1. Den Omniumfoliant vollständig freischalten

Im Zuge der Kampagne von Midnight sind Magister Rommath und Magister Umbric auf den Omniumfolianten gestoßen. Das bedeutet nicht nur interessante Story zu den Blutelfen, sondern auch Verbesserungen für euren Charakter. Es ist ein zusätzlicher Mini-Talentbaum, der eure Leistung spürbar steigert, sodass ihr mehr Schaden verursacht oder mehr Heilung beitragt.

Die Upgrades bleiben für den Rest von Midnight bestehen.

Wichtig: Bei dem Omniumfolianten handelt es sich nicht nur um einen kurzfristigen, temporären Bonus, der mit Patch 12.1 verschwindet, sondern um Upgrades für die ganze Dauer von Midnight. Für die allermeisten Inhalte dürfte die Freischaltung des Omniumfolianten also bald als „Standard“ vorausgesetzt werden, wenn man Gruppen beitreten will.

Die einzelnen Quests des Omiumfolianten dauern jeweils nur wenige Minuten. An einem Nachmittag lässt sich recht locker der ganze Foliant freischalten, wenn ihr damit noch nicht begonnen habt.

2. Ausrüstung aufs Maximum aufwerten

Die allermeisten Spielerinnen und Spieler dürften ihre Ausrüstung in Saison 1 bereits optimiert haben. Doch vielleicht habt ihr noch Zweitcharaktere, die auf einer Menge Marken sitzen, die ihr noch nicht ausgegeben habt.

Dann solltet ihr das möglichst zügig tun. Denn mit dem Release von Patch 12.1 verschwinden all eure Marken. Außerdem wird das Itemlevel eurer Gegenstände aus Saison 1 festgesetzt, sodass eine weitere Aufwertung nicht mehr möglich ist.

Ausrüstung solltet ihr noch schnell aufs Maximum aufwerten.

Wenn ihr also maximal vorbereitet in den neuen Patch starten wollt, dann investiert doch jetzt noch ein paar Minuten, um Gegenstände aufzuwerten. Das dürfte die Leistung eures Charakters während der ersten Woche des Patches deutlich erhöhen.

Langfristig ist diese Wirkung natürlich zu vernachlässigen. Innerhalb der ersten paar Wochen werden die meisten ihre Ausrüstung komplett austauschen – zumindest bei aktiven Charakteren, die regelmäßig Dungeons oder Raids besuchen, dürfte das der Fall sein.

3. Belohnungen der Dekorationsduelle einheimsen

Die Dekorationsduelle aus Silbermond verschwinden. Dieser eher als spaßig gedachte PvP-Modus in bester „Prop Hunt“-Manier war lediglich eine temporäre Neuerung und findet diesen Mittwoch ebenfalls ein Ende.

Auch wenn der Spielmodus keine Belohnungen gewährte, die in irgendeiner Weise das Power-Level eures Charakters erhöht haben, gab es doch eine ganze Menge Housing-Gegenstände, die in keiner Sammlung fehlen dürfen. Außerdem gibt es auch ein Spielzeug und ein Reittier.

Die Items sind zwar auch in Patch 12.1 noch erhältlich, allerdings nicht mehr über die Dekorationsduelle, sondern über verschiedene Händler. Künftig braucht ihr dafür die Ressource Leerenlichtmergel – die man auch bereits für sehr viele andere Gegenstände benötigt.

So günstig wie jetzt werdet ihr demnach wohl nicht mehr an die Belohnungen der Dekorationsduelle kommen. Nutzt die letzten Tage also, um eure Sammlung noch zu erweitern.

Noch könnt ihr die Belohnungen der Dekorationsduelle günstig kaufen.

4. Kampagne von Ula’tek beginnen

Auch wenn die neuen Inhalte von Patch 12.1 erst am Mittwoch beginnen, ist der Start der Kampagne bereits jetzt spielbar. Denn die Hintergrundgeschichte, wie Ula’tek erwacht, könnt ihr schon jetzt in Teilen spielen.

Die Questreihe beginnt mit einem Aufruf der Haranir, die den Elfen und Trollen ihre gemeinsame Vergangenheit offenbaren. Erst danach wendet sich die Geschichte Zul’jan zu, der nach einer Waffe sucht, damit die Amani nicht länger von den Loa abhängig sind, die sie – aus Zul’jans Sicht – schon einmal im Stich gelassen haben.

Auch wenn die Questreihe gut in ungefähr ein bis zwei Stunden zu erledigen ist, steht am Ende doch der Besuch in einem Dungeon an. Das könnte ein ärgerliches „Hindernis“ sein, wenn man Mittwoch in den neuen Patch starten will, aber erst noch „alte“ Inhalte spielen muss, während der Rest sich bereits auf der neuen Insel tummelt.

Freut ihr euch schon auf den neuen Patch und den Start der nächsten Saison in World of Warcraft Midnight? Oder schielt ihr schon sehnsüchtig auf die BlizzCon in wenigen Wochen, um zu erfahren, wie die Weltenseelen-Saga in „The Last Titan“ ein Ende finden wird?