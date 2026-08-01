Eine Klasse in WoW leidet: Schurken sind vom Aussterben bedroht

Schurken haben es schwer. Sie verschwinden aus dem Endgame von World of Warcraft. Ehemals beliebt, jetzt beinahe ausgestorben.

Auch wenn es immer wieder ein wenig Gemecker aus der Community gibt, hat World of Warcraft im Kern doch eine recht solide Klassen-Balance, bei der jeder der 13 Klassen in unterschiedlichen Formen der Spielinhalte glänzen kann. Das heißt allerdings nicht, dass jede Klasse auch gleich häufig gespielt wird – ganz im Gegenteil.

Denn Schurken sterben langsam aus. Immer weniger spielen diese Klasse im Endgame.

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Was sagt die Statistik? Wenn man sich die Statistik der Seite Dataforazeroth anschaut, die einen guten Teil der WoW-Account auswertet (aber eben nicht alle), lassen sich aus den Statistiken einige interessante Details ableiten. Eine Statistik, die immer wieder betrachtet wird, ist die Verteilung der Klassen im Endgame. Geschaut wird, wie viele Charaktere Stufe 90 (das aktuelle Maximallevel) erreicht haben und zu welcher Klasse sie gehören:

Die aktuelle Verteilung der Klassen auf Stufe 90. Bildquelle: Dataforazeroth

Während Paladine schon seit dem großen Rework in Dragonflight die Liste mit 13 % anführen, folgen mit leichtem Abstand Druiden und Jäger. Darunter befinden sich die meisten anderen Klassen ausgeglichen zwischen 8 % und 6,5 %.

Dann kommt eine große Lücke – und Schurken liegen bei nur 3,6 %, knapp über den Rufern mit 3,3 %.

Oder anders gesagt: Es gibt nur noch rund halb so viele Schurken wie die meisten anderen Klassen im Endgame.

Was ist mit den Rufern? Rufer sind rein von den Zahlen noch ein wenig unter den Schurken. Daraus lässt sich aber nicht schlussfolgern, dass Rufer generell unbeliebter sind. Zum einen ist Rufer noch die neuste Klasse im Spiel und zum anderen ist diese Klasse auf ein einzelnes Volk begrenzt. Daher stellt der Rufer einen Sonderfall dar, der das Problem der Schurken nicht schmälert.

Langweilig und aus der Zeit gefallen: Verstohlenheit

Was ist das Problem mit den Schurken? Der Spielstil der Schurken-Spezialisierungen wurde in den letzten Erweiterungen mehrfach überarbeitet und die meisten sind sich einig: Er ist schlicht langweilig geworden. Während die Identität der anderen Klassen mit den neuen Talentbäumen verstärkt wurden, sei die des Schurkens immer weiter verwässert worden.

Ein weiteres Problem ist, dass das Gameplay von World of Warcraft sich verändert hat. In der früheren Umgebung des Spiels, die ungefähr von Vanilla bis Warlords of Draenor angedauert hat, war Stealth eine sinnvolle und nützliche Mechanik. Zwischen verschiedenen Kämpfen gab es Pausen, sodass die Verstohlenheit wieder aktiviert und genutzt werden konnte.

Keiner mag mehr Schurken. Sie sind langweilig geworden, finden viele.

Im aktuellen WoW ist das aber weniger der Fall. „Downtimes“ zwischen den Kämpfen gibt es fast nicht mehr und durch „Chain Pulling“, also dem permanenten hinzuziehen der nächsten Feinde, sobald die aktuellen Gegner sich dem Ableben zuneigen, gibt es keine Pausen mehr. Für Mythisch+ ist dieses Vorgehen wichtig und gewollt.

Das führte aber auch dazu, dass Stealth immer mehr zu einer sonderbaren Mechanik wurde, die man zwar im Kampf kurz aktivieren kann, aber eben nur temporäre Kampfbuffs liefert und nicht mehr die nützlichen Kontrolleffekte, die man kaum noch braucht.

Zuletzt sind viele Schurken der Ansicht, dass der Klasse schlicht coole und ikonische Fähigkeiten fehlen, deren Aktivierung Spaß macht.

Klar scheint in jedem Fall zu sein, dass Schurken in näherer Zukunft eine umfangreiche Überarbeitung brauchen. Denn sonst könnte die Klasse langsam in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und vielleicht schon im nächsten Jahr hinter den Rufern sein – das wäre doch schade für eine Klasse, die es seit den ersten Stunden des MMORPGs gibt.

So diskutiert die Community: Natürlich wird dieser Umstand auch mit Sorge in der Community diskutiert, etwa im Subreddit von WoW. Dort schreiben einige:

„Das ist echt irre, wenn man bedenkt, dass es eine Zeit gab, in der Schurken für mich quasi jeder dritte DPS-Charakter war, den ich gesehen habe.“ – Slaughterfest

„Ich würde meinen Meucheln-Schurken so gerne im nächsten sich sehr um Gifte drehenden Patch spielen. Aber ich glaube nicht, dass ich das werde :(“ – Megazzeo

„Ich bin seit 21 Jahren ein Schurken-Main und ja, die Klasse fühlt sich ziemlich fad an. Darüber hinaus scheint Blizzard nicht zu wissen, was sie mit Verstohlenheit machen sollen. Es funktioniert einfach nicht mehr in dem aktuellen Diablo-artigen Gameplay. Ich liebe es dennoch.“ – shokasaki

Wie empfindet ihr den aktuellen Zustand des Schurken in World of Warcraft? Gefällt euch die Klasse, so wie sie gerade ist? Oder wart ihr auch lange ein Schurken-Main und habt nun gewechselt, bis der Zustand sich bessert? Vielleicht ist so eine Verbesserung aber auch schon am Horizont zu erkennen, denn viele WoW-Fans sind sich einig: Das Spiel braucht keine neue Saga, sondern eine neue Ära.