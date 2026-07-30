WoW bekommt wirklich eine eigene D&D-Version und das ist nicht mal die größte Nachricht

Wizards of the Coast hat zur GenCon 2027 haufenweise neue Inhalte für Dungeons & Dragons vorgestellt. Für viele dürfte das Highlight sein, dass World of Warcraft ein eigenes Regelwerk bekommt, aber eine große Neuigkeit erhielt nur eine kurze Erwähnung.

Während der GenCon 2027 haben die Macher von D&D haufenweise Inhalte für die kommenden Monate und Jahre vorgestellt. Bis 2028 sind neue Regelbücher, Abenteuer, Erweiterungen und Verbesserungen geplant, darunter für:

D&D Beyond, welches mehr Features für Spieler bekommt, etwa einen „Event Finder“, um wieder häufiger in persona am Tisch spielen zu können

„Icons“, eine Zusammenarbeit mit Creatoren aus der Community, um Settings wie Greyhawk und Dragonlance ins Spiel zu bringen

mehr Inhalte für Arcana Unleashed mit zusätzlichen Klassen, Hintergründen, Feats, Zaubern und mehr.

Besonders spannend ist jedoch die „Universes Beyond“-Initiative, mit der bekannte und beliebte Universen mit D&D gespielt und dargestellt werden können („von Fans für Fans“). Den Anfang macht dabei die riesige Fantasy-Welt von Blizzard.

Ein Leak hat bereits zuvor verraten, dass WoW und Dungeons & Dragons offenbar zusammenarbeiten. Jetzt haben wir die Bestätigung, und die Ankündigung klingt sogar noch ein wenig größer als erwartet.

Video starten Dungeons & Dragons bringt die World of Warcraft ins Tabletop Autoplay

Das WoW-Pen&Paper bekommt alle Klassen und 11 neue spielbare Völker

World of Warcraft kommt als eine „Erweiterung“ für D&D, bedeutet: Es werden zusätzliche Inhalte veröffentlicht, die theoretisch komplett mit den Grundregeln kompatibel sind und umgekehrt. Ihr sollt damit aber authentische Abenteuer in der World of Warcraft erleben können.

Dazu haben die Autoren haufenweise Content erschaffen, der im Regelwerk wartet:

Es kommen 6 neue und 3 überarbeitete Sub-Klassen, die dafür sorgen sollen, dass ihr jede Klasse aus WoW und sogar jede Spezialisierung spielen können sollt. Dazu gibt es „Konvertierungs-Anleitungen“ mit Tipps zum Bau des Charakters.

Die spielbaren Spezies von D&D werden so erweitert, dass alle Völker aus WoW spielbar sind – inklusive Drakthyr, Haaranir und sogar Eredar (genauer: Man’ari), die in WoW bisher nur eine kosmetische Option für Draenei sind.

Einige Völker kommen dann mit „Erblinien“, Elfen etwa, um die verschiedenen Ausprägungen besser darzustellen.

Sieben Dungeons aus der Vergangenheit von WoW werden spielbar sein (allerdings meist ohne Drachen, vermutlich).

Es kommen 26 neue Items (inklusive berühmter Artefakte wie Ashbringer und Frostmourne), über 60 neue Zauber und über 50 neue Monster dazu, ebenso Berufe, Reittiere, Begleiter und Fraktionen mit Ruf-Belohnungen.

Außerdem wurden bekannte Charaktere aus der Lore versprochen, sowohl als Verbündete als auch als Gegner. Konkret genannt wurden Jaina sowie der Lichkönig Arthas, den ihr als echten Raidboss in der Eiskronenzitadelle stellen könnt (als digitales Abenteuer).

Das Regelwerk erscheint am 3. November 2026 im Early Access, am 17. November weltweit und kann ab sofort vorbestellt werden.

Die bekannteste Zauberin von D&D kommt ins Rampenlicht und das gleich zweimal

Für alle, die D&D lieben, aber mit WoW nichts anfangen können, dürfte eine „kleine“ Ankündigung viel spannender sein – eines meiner persönlichen Highlights bei den ganzen Vorstellungen: Tasha spielt eine größere Rolle!

Falls ihr die nicht kennt, Tasha, oder „Iggwilv, die Hexenkönigin“, ist eine der mächtigsten Zauberinnen des D&D-Universums. Sie hat Dämonenherrscher bezwungen und Zauber kreiert, die heute zum Repertoire vieler Magier, Zauberer und Barden zählen. „Tashas Kessel mit allem“ ist eines der wichtigsten Erweiterungs-Bücher von D&D.

Jetzt kehrt sie zurück, aber nicht als Charakter, sondern als nahezu göttliches Wesen. Im neuen Rollenspiel Warlock, in dem ihr in die Rolle der Hexenmeisterin Kaatri schlüpft, wird Tasha euer Patron sein – also die Entität, die euch überhaupt erst eure Macht verleiht.

Erstes Gameplay zu Warlock werdet ihr bei der gamescom 2026 sehen können.

Tashas Tochter Drelnza, die Vampirin, wird außerdem der BBEG („Big Bad Evil Guy“) aus dem neuen Greyhawk-Abenteuer „Krone der Hexenkönigin“ sein – vielleicht also noch ein Grund mehr, sich einmal in die Zauberin einzulesen!

Wem D&D zu bunt ist, für den kommt eine so brutale Welt, dass Diablo wie eine Wiese aussieht

Das dritte große Highlight der Vorstellungen ist Dark Sun, welches vor allem eingefleischte D&D-Fans schon kennen dürften. Dark Sun ist ein auf D&D basierendes Setting, aber mit eigenen Regeln, Göttern und Flair.

Es spielt auf dem postapokalyptischen Planeten Athas (nicht Arthas!), der über Jahrhunderte durch zerstörerische Magie in eine Einöde verwandelt wurde, in der es kaum Wasser oder wichtige Ressourcen zu finden gibt. Die Götter haben die Welt verlassen oder wurden getötet, die Zauberer-Könige herrschen und das äußerst brutal.

Magie selbst, die einen Grundstein von D&D darstellt, zerstört die unmittelbare Umgebung, weswegen Zauberwirker grundsätzlich verhasst werden. Laut Machern ist das eine Welt, die man nicht retten kann – man will nur in ihr überleben.

Mit einem Trailer, den wir hier aus Jugendschutz-Gründen nicht zeigen könnten, stimmt Wizards of the Coast auf das Setting ein, das 2027 zur passend benannten Season of Survival erscheinen soll. Dark Sun bekommt sowohl eine Erweiterung mit Abenteuer-Buch und bringt eine völlig neue Klasse mit: den Psion.

Die Roadmap für D&D.

Welche der Ankündigungen freut euch am meisten? Welches Setting würdet ihr gerne als D&D-Umsetzung sehen? Schreibt uns einen Kommentar!

Wizards of the Coast betonte in unserem Vorab-Einblick immer wieder, dass Dungeons & Dragons mittlerweile mehr sei als einfach nur ein Spiel: ein Lifestyle, der Fans zusammenbringen soll. Dass es mittlerweile sehr viel mehr ist als nur ein Hobby für Nerds, die sich im Keller treffen, kann auch MeinMMO-Redakteur Alexander Mehrwald bestätigen: Dungeons & Dragons füllt eine Lücke, die meine liebsten MMORPGs hinterlassen haben