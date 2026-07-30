Warhammer 40.000: Dawn of War 4 stellt die spielbaren Robo-Mumien vor, haben Götter, die Sterne fressen

In einem neuen Gameplay-Trailer zeigen die Macher von Warhammer 40.000: Dawn of War die Fraktion der Necrons und deren Einheiten samt der C’tan – Götter, die nun als versklavte Waffen dienen.

Das Video taucht tiefer in die Fraktion und das Gameplay der Necrons ein. Wer bereits früher Dawn of War gespielt hat, dürfte das allermeiste wiedererkennen, da vieles ähnlich klingt wie verbesserte Versionen aus dem ersten Teil:

Krieger der Necrons werden wiederbelebt durch das lebende Metall, zu dem sie vor Jahrmillionen transformiert wurden.

Die einzigartige Ressource „Dominion“ (etwa: „Beherrschung“) stärkt die Fraktion als Ganzes.

Necrons setzen vor allem auf langsame Waffen mit viel Feuerkraft und Teleport-Fähigkeiten, was durch ihren technologischen Fortschritt durchaus Sinn ergibt.

Neu ist etwa, dass die Necrons ein Energie-Netz ausbauen, das sich ähnlich verhält wie der unheilige Boden der Untoten aus Warcraft 3. Es verleiht Necron-Einheiten einen Buff und zeigt das Baugebiet der Fraktion an.

Zur Verfügung stehen zudem zwei Kommandanten, einer mit unterstützender „Magie“, der Verbündete heilen und Gegner verlangsamen kann, und ein zweiter mit mehr Fokus auf Nahkampf und Vernichtung.

Besonders spannend dürften jedoch die Superwaffen der Necrons sein: schwebende Angriffs-Pyramiden und Splitter der C’tan.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu den Necrons aus Warhammer 40.000: Dawn of War 4 zeigt die Einheiten der Robo-Mumien Autoplay

Necrons setzen sternenfressende Götter ein, um ihre Feinde zu vernichten

Nekropolen sind „die Endgame-Waffe“ der Fraktion, eine mit Waffen beladene, schwebende Stadt, die sich in Kämpfe teleportieren und ganze Armeen vernichten kann. In Dawn of War 4 klingt sie jedoch nicht ganz so „OP“ wie noch im ersten Teil.

Die Splitter der C’tan sind dagegen die wahren Vernichtungswaffen. Im Video zu sehen ist der Drache ( Void Dragon ), ein versklavter Gott, der mit Riesenschwert und grünen Blitzen Feinde auslöscht.

In der Lore sind C’tan Götter, die sich von Sternen ernähren – sie fressen buchstäblich Sonnen und löschen so ganze Systeme aus. Die Necrons, oder Necrontyr, haben einen Krieg gegen sie angezettelt und sie zerschmettert. Nun nutzen sie die Splitter als Waffen … so lange sie noch die Kontrolle über sie haben.

Dawn of War 4 erscheint am 17. September 2026.

Wie findet ihr die Necrons? Welche Fraktion werdet ihr in Dawn of War 4 spielen? Schreibt uns einen Kommentar!

Neben den Necrons werden Space Marines, Orks und das Adeptus Mechanicus spielbare Fraktionen in Dawn of War 4 sein. Gerade das Adeptus Mechanicus dürfte viele Fans der Reihe besonders begeistern, da sie zum ersten Mal in der Reihe auftauchen: Die fanatischen Tech-Nerds von Warhammer 40.000 beweisen in Dawn of War 4, warum sie zu den gefährlichsten Armeen des Imperiums gehören