Dawn of War IV: Release und Roadmap – alle Infos zum Start im September

Die Entwickler von KING Art haben im Zuge der Warhammer Skulls einen neuen Trailer zu Dawn of War IV rausgehauen und den Release-Termin sowie die Roadmap enthüllt. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Wann erscheint Dawn of War IV? Das Echtzeitstrategiespiel von KING Art und Deep Silver erscheint auf PC (Steam) am 17. September 2026. Wer möchte, kann die beiden Versionen des Spiels jetzt vorbestellen und so von einem Rabatt in Höhe von 10 Prozent profitieren.

Welche Editionen gibt es? Die 53,99 Euro teure Standard-Edition umfasst das Spiel. Wer knapp 81 Euro für die Commander-Edition ausgibt, darf 3 Tage früher loslegen und erhält zudem Zugriff auf die beiden geplanten, kostenpflichtigen DLCs sowie den Soundtrack.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu Dawn of War IV anschauen:

Video starten Dawn of War IV: Neuer Trailer stellt Release-Termin und Roadmap vor Autoplay

Dawn of War IV Roadmap: Inhalte bis in den Frühling 2027

Wie sieht die Roadmap aus? Die Entwickler wollen Dawn of War IV mit der sogenannten „Year One“-Erweiterung bis ins kommende Jahr rein um immer neue Inhalte erweitern. Der aktuelle Plan sieht wie folgt aus:

Kostenlose Updates

Zwischen Herbst 2026 und Frühjahr 2027 wollen die Entwickler den Modus „Kreuzzug“, neue Kartenpakete, einen Missionseditor sowie neue Kommandanten-Szenarien für „Der letzte Widerstand“ und „Kreuzzug“ einführen.

Die Roadmap zu Dawn of War 4.

Kostenpflichtiger DLC Nr. 1: Blood Ravens Story Prologue

Irgendwann im Winter 2026 erscheint der Story-Prolog für die Blood Ravens, der weitere Einblicke in die Ereignisse gewähren soll, die der Basis-Kampagne von „Dawn of War IV“ vorangehen.

Zu Beginn dieser Story schleppen sich unsere schwer angeschlagenen Blood Ravens nach Kronus, in der Hoffnung, ihre Reihen mit neuen Rekruten von ihrer alten Rekrutierungswelt auffüllen zu können. Unterdessen erzählt der „Story Prologue“-DLC, wie ein neuer Einsatzverband der Blood Ravens sich auf den Weg nach Aurelia macht, um dort seine eigenen Pläne zum Wiederaufbau ihres Ordens in die Tat umzusetzen.

Kostenpflichtiger DLC Nr. 2: Aftermath

Im Jahr 2027 folgt dann der DLC „Aftermath“, der die Basis-Kampagne ausbaut und eine völlig neue Fraktion in „Dawn of War IV“ einführt. Welche das genau ist, wollen die Entwickler noch nicht verraten.

Dawn of War gehört zu den beliebtesten Spielen und Spiele-Reihen für das Warhammer-Universum. Mit dem deutschen Studio KING Art (Iron Harvest) arbeiten nun erfahrene RTS-Enthusiasten an dem neuen Teil der Serie. Kollege Benedict Grothaus konnte bereits reinspielen und war … nun ja, lest selbst: Ich habe nur 30 Minuten lang Warhammer 40.000: Dawn of War 4 gespielt aber bin jetzt schon so begeistert wie seit Jahren nicht mehr