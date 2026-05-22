Ich hab einen mittelmäßigen Kinofilm statt The Boys geschaut, und habe es doppelt bereut

MeinMMO-Autor Max hasst Spoiler. So richtig. Deshalb schaut er in der Regel Filme und Serien so früh wie möglich. Doch beim The-Boys-Finale machte er einen Fehler nach dem anderen.

Sicherer Text! In diesem Text gibt es keine Spoiler für The Boys oder sonst irgendwas! Ich hab’s überprüft!

Ich schieb’s auf Spider-Man: Als damals die ganzen Leaks (und offiziellen Trailer) zu No Way Home immer mehr enthüllten, welche Figuren so im dritten Tom-Holland-Spidey auftauchen würden, gehörte ich auch noch zu den Leuten, die alles rund um einen Film-Release vorher mitbekommen. Insbesondere bei Spider-Man, den ich seit meiner Kindheit liebe, wollte ich immer auf Stand bleiben.

Entsprechend begeistert war ich damals von No Way Home, bot der Film doch im Grunde … alles. Aber etwas in mir flüsterte auch: Stell dir mal vor, du hättest all das vorher nicht gewusst. Dir wäre im Kino der Kopf explodiert. Denn eigentlich liebe ich auch Überraschungen.

Seitdem habe ich meine Einstellung zu ich muss alles vorher wissen so ziemlich um 180 Grad gedreht. Bei Serien, Filmen, Videospielen, die ich besonders gern mag, will ich jetzt eigentlich gar nichts mehr vorher wissen. Ich lese keine Leaks, schaue keine Trailer. Auch das Finale von The Boys, das letzten Mittwoch startete, wollte ich unwissend anschauen.

Das Ding ist: Der Social-Media-Algorithmus weiß offenbar ziemlich genau, welche Serien ich mir anschaue und würde mir unweigerlich Clips zeigen, die ich gar nicht sehen will. Gut, das kann ich einfach durch Handy weglegen umgehen. Aber ich wusste: Allerspätestens am Donnerstagmorgen würde ich hier jobbedingt in der Morgenkonferenz gespoilert werden. Es geht kaum anders (auch wenn die lieben Kolleginnen und Kollegen immer drauf achten, dass wir uns gegenseitig nichts verderben, soweit möglich).

Dementsprechend war klar: Ich muss das Finale am Mittwoch, am besten so früh wie möglich, sehen. Aber irgendwie hab ich mit der Planung komplett danebengehauen.

Video starten Falls ihr The Boys nicht kennt, hier ein Trailer zu Staffel 1 Autoplay

Michael statt Butcher, Beat it statt Boys

Insgesamt verbringt man viel zu wenig Zeit mit der Familie, und deshalb hab ich nicht zwei Mal überlegt, als die Anfrage kam, ob ich am Mittwoch mit ins Kino gehen möchte. Irgendwie hatte ich bei der Planung kurz vergessen, dass am Mittwoch ja Final-Tag ist.

Michael war der Film der Wahl, und versteht mich nicht falsch: Ich mag die Musik sehr, sehr gerne. Ich fand die Tänze, den Darsteller, die ganze Optik des Films sehr beeindruckend. Hat Spaß gemacht. Aber so rein storytechnisch war der Film für mich eher übersichtlich … auf jeden Fall wollte ich lieber wissen, was nun eigentlich mit Homelander passieren würde.

Also hieß es nach der Arbeit Kino statt Sofa, und von nun an selbstauferlegtes Handyverbot – wegen der Clips. Nach dem Film ging es noch gemeinsam essen. Ebenfalls ein sehr schöner Teil des Tages. Dennoch: Die Uhr tickte. Jetzt freute ich mich fast schon, dass das Finale nur knapp eine Stunde gehen würde. Denn das würde ich abends zuhause auch etwas später noch einschieben können.

Ich kam also nach Hause, nur um festzustellen, dass meine Frau den Fernseher mit ihrer Lieblingsserie okkupierte. Eigentlich kein Thema, aber das Boys-FINALE wollte ich natürlich auch nicht auf dem Handy schauen. Also setzte ich mich auf’s Sofa und schaute mit – denn ins Internet konnte ich nun mittlerweile gar nicht mehr. Zu viel Risiko!

Irgendwann verabschiedete sich meine Frau und es war mittlerweile echt wirklich spät. Aber: egal! Jetzt kam das The-Boys-Finale endlich dran! Ungespoilert triumphierte ich und schaute mir die Folge an. Dann ab ins Bett und, klar: Erstmal die Diskussionen zum Finale nachlesen.

Und das war der eine Preis dafür, spoilerfrei zu bleiben: Als ich heute morgen aufgewacht bin, fühlte ich mich hundsmiserabel. Übermüdet startete ich in den Tag, lächelte aber, als die Konferenz startete: Ich war sicher. Trotzdem läuft der Tag heute nicht ganz rund.

Und der zweite Preis für mein Spoilerfreies Boys-Finale wurde bereits im Kino gezahlt. Denn wie könnte es anders sein: Vor dem Film zeigte das Kino den Trailer zum neuen Spider-Man. Den, den ich seit Release vermeide. Und der mir nun mindestens drei Figuren gezeigt hat, die mitspielen – bei denen ich echt überrascht gewesen wäre, wenn ich sie zum ersten Mal im Kino gesehen hätte.

Wie seht ihr Spoiler? Mir ist im Laufe dieses Tages wieder einmal aufgefallen, wie wahnsinnig schwierig es heutzutage ist, vollkommen unvoreingenommen in irgendeine Form von Enterntainment abzutauchen. Wie seht ihr das denn? Nehmt an unserer Umfrage teil:

Wie geht ihr mit dem Thema um? Wollt ihr vorher alles über Serien, Filme und Spiele wissen, die ihr ausprobieren möchtet? Oder lasst ihr euch lieber überraschen? Erzählt’s in den Kommentaren! (Und bitte schreibt nicht einfach irgendwelche Spoiler für … egal was rein!) Und wenn ihr lesen wollt, welche Serien ihr nach The Boys schauen könnt, schaut hier vorbei.