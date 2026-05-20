The Boys ist zu Ende: Das sind jetzt die 10 stärksten Supes im Power-Ranking

Die Amazon-Serie The Boys ist mit Staffel 5 zu Ende gegangen und im Zuge dessen wollen wir euch im Power-Ranking zeigen, welche Supes eigentlich die stärksten sind, die wir in der Serie sehen konnten.

Mit Staffel 5 ging The Boys zu Ende und zeigte innerhalb der letzten 7 Jahre einige Superhelden, sogenannte Supes, mit diversen Fähigkeiten. Einige sind dabei stärker als andere, weshalb wir euch zum Finale noch einmal ein Power-Ranking erstellt haben.

Wie haben wir das Ranking erstellt? Wir haben alle Figuren einbezogen, die im Serien-Universum von The Boys aufgetaucht sind, also auch Figuren aus der Serie Gen V. In der Liste werden auch tote Charaktere berücksichtigt, die zum Zeitpunkt des Finales nicht leben.

The Boys ist ziemlich inkonsistent, was Stärke und Schnelligkeit der Supes angeht, weshalb diese Liste auf der subjektiven Meinung des Autors basiert, die sich auf Ereignisse der Serie bis zur 7. Folge der 5. Staffel bezieht. Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel enthält Spoiler bis zur 7. Folge der 5. Staffel von The Boys. Wer noch nicht so weit ist, liest auf eigene Gefahr weiter.

Video starten The Boys zeigt im finalen Trailer zu Staffel 5, wie weit Homelander gekommen ist Autoplay

Honorable Mentions

Cindy und Victoria Neuman

Cindy und Victoria haben in der Serie die ziemlich starke Fähigkeit, Blut zu manipulieren und damit Köpfe in die Luft zu jagen. Das ist grundsätzlich eine mächtige Fähigkeit, vor allem in Cindys Fall, weil sie noch Telekinese beherrscht und damit ganze Schiffe heben kann, aber beide unterlagen anderen Supes im Kampf, vor allem, wenn sie nicht die Zeit hatten, ihre Fähigkeiten zu nutzen, oder ihnen Sicht auf ihre Feinde fehlte. In einem indirekten Kampf oder Einsatz wären sie aber höher auf dieser Liste.

Sister Sage

Sister Sage ist eine besondere Supe, da sie die Fähigkeit besitzt, die intelligenteste Person auf der Welt zu sein. Wissen ist Macht, und nach diesem Motto half sie Homelander, so viel Macht zu bekommen, wie er im Finale der Serie hat. Sie leidet aber auch durch ihr Wissen, und in einem direkten Kampf würde sie vielen Charakteren unterliegen.

Gleichzeitig half ihr Wissen aber auch nicht dabei, Homelanders Wahnsinn aufzuhalten, bevor er eskaliert, weshalb wir sie nicht in der Top 10 platziert haben.

Jordan Li

Jordan zeigt in Gen V viele beeindruckende Fähigkeiten und gehört zu den stärksten Supes in der Welt von The Boys, aber selbst in Gen V gibt es noch 2 Figuren, die deutlich mächtiger sind, und somit schafft es Jordan nur ganz knapp nicht auf unsere Liste.

Kimiko

Ein besonderer Fall ist auch noch Kimiko. Sie hat ziemlich starke Fähigkeiten, insbesondere ihre Regeneration. Abseits davon scheint sie aber nicht stärker zu sein als andere reguläre Supes. Sollte sie aber die Fähigkeit von Soldier Boy erhalten haben und kontrollieren können, würde sie auf dem Ranking landen. Bisher ist aber unklar, ob die Strahlentherapie funktioniert hat.

Auf der nächsten Seite startet das eigentliche Ranking mit Platz 10.