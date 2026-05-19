Schwarzenegger über das Training mit fast 80 Jahren: „Egal, wie schwer es ist, jeden Tag erringe ich einen Sieg“

Arnold Schwarzenegger hat in vielen Filmen bewiesen, dass er körperlich mehr als fit ist. Auch mit bald 80 Jahren hört der Schauspieler nicht mit dem täglichen Training auf und verrät nun sein Erfolgsgeheimnis.

Fitness und entsprechendes Training sind wichtige Themen für Arnold Schwarzenegger. Bevor er Erfolge als Schauspieler feierte, war er immerhin Bodybuilder und wurde im Zuge dieser Karriere sogar Mister Universum.

Auch als Terminator, Conan oder Predator konnte Schwarzenegger seine Muskeln spielen lassen. Am 30. Juli 2026 feiert er seinen 79. Geburtstag und nähert sich so ein Stück mehr der 80 an. Das ist für ihn aber kein Grund, kürzerzutreten und mit dem Training aufzuhören. Im Gegenteil: Das Geheimnis seiner Fitness liegt in der Beständigkeit.

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Skifahren mit 78

Welche Philosophie verfolgt Schwarzenegger? Auf seinem Blog teilt der Schauspieler Einblicke in sein Training. Darin betont er, dass der Erfolg schon darin liege, überhaupt mit dem Trainieren zu beginnen. Wichtig sei nicht unbedingt das Ziel, sondern der Weg dorthin:

Ich war schon immer der Meinung, dass man lernen muss, die Erfolge zu sehen – und zwar nicht die großen, die man in den sozialen Medien sieht. Sondern die kleinen, die stillen, die nicht auf einem Vorher-Nachher-Foto zu sehen sind.

Die meisten Menschen würden zu früh aufgeben, weil sie nach kurzer Zeit keine großen Veränderungen wahrnehmen. Schwarzenegger zufolge sollte man langen Atem beweisen und dranbleiben, auch wenn es an manchen Tagen nicht einfach ist:

Ich mache weiter, denn egal was passiert, egal wie sehr es wehtut, egal was mich belastet, egal wie schwer es ist – jeden Tag erringe ich einen Sieg. Und ich kann gar nicht sagen, wie wertvoll dieser Sieg sein kann.

Das konstante Training wäre laut Schwarzenegger der Grund dafür, dass er in seinem Alter noch skifahren kann und geistig fit sei. Seine Worte klingen hochmotiviert und nicht so, als plane er, bald mit seiner Routine aufzuhören.

Als T-800 in einem neuen Terminator-Film werden wir Schwarzenegger trotz körperlicher Fitness wohl nicht mehr sehen. Dafür kehrt er wohl in einer anderen, ikonischen Rolle zurück und könnte für ordentlich Nostalgie sorgen: Action-Opi Arnold Schwarzenegger will sich erneut sein Großschwert schnappen, um mit 78 erneut in einer Kultrolle in Hintern zu treten