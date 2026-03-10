Arnold Schwarzenegger soll zu der Rolle zurückkehren, die ihn berühmt gemacht hat, sagt: er sei alt, aber werde immer noch Hintern treten

Mit fast 80 Jahren will Arnold Schwarzenegger noch einmal vor die Kamera und hat direkt die Rolle im Blick, mit der er weltbekannt wurde: Conan der Barbar. 20th Century Studios hat sich für die Produktion einen Regisseur geangelt, der schon in der Vergangenheit für Erfolge gesorgt hat.

Welche Rolle ist das?

  • Conan der Barbar ist eine Figur, die in mehreren Kurzgeschichten des US-Autors Robert E. Howard auftaucht. Schauplatz ist das „hyborische Zeitalter“, eine raue Welt mit einigen Anleihen aus Kulturen unserer eigenen.
  • Nachdem seine Eltern und der Rest seines Stammes von Fremden getötet und er sowie andere Kinder versklavt werden, wird Conan stärker, kämpft als Gladiator und nimmt schlussendlich Rache an den Mördern. Er steigt später zum König auf.
  • Conan der Barbar ist die Rolle, mit der Arnold Schwarzenegger seinen großen Durchbruch hatte – obwohl ein Unfall am ersten Tag seine Karriere fast beendet hätte.

Das ist zum Film bekannt: Der Film mit dem Titel „King Conan“ ist aktuell laut dem Hollywood Reporter bei 20th Century Studios in Arbeit. Das ist der vierte Film mit dem legendären Barbaren nach den ersten beiden Streifen mit Schwarzenegger, die 1982 und 1984 erschienen sind, und dem Remake von 2011 mit Jason Momoa, das zu einem 90-Millionen-Dollar-Flop wurde.

Als Regisseur ist Christopher McQuarrie verpflichtet, der zuletzt die 4 neusten Teile der Mission-Impossible-Reihe gedreht hat. Zur Handlung verrät Schwarzenegger selbst ein wenig was im Gespräch mit seinen Fans (via polygon):

Eine großartige, alte Geschichte, in der Conan 40 Jahre lang König war und jetzt dazu gezwungen wird, sein Königreich zu verlassen. Da gibt es natürlich einen Konflikt, aber irgendwie kommt er zurück und da sind alle möglichen Arten von Irrsinn, Gewalt, Magie und Kreaturen und so Zeug.

Schwarzenegger ist mittlerweile 78 Jahre alt und weiß, dass er nicht mehr die Rolle des Barbaren in seinen besten Jahren spielen kann. Er verspricht jedoch: „Das macht man ans Alter angepasst. Ich werde da trotzdem noch Hintern treten, aber es wird anders sein.“

Hier ein bisschen Nostalgie für euch:

Trailer zum Schwarzenegger-Film „Conan der Barbar“
Conan der Barbar – Eine Ikone, sogar im Gaming

Die Rolle des Conan war nicht nur für Schwarzenegger ein wichtiger Punkt in seinem Leben, sie hat auch viele andere Medien inspiriert, darunter zwei große MMOs bzw. Mehrspieler-Spiele: das brutale MMORPG Age of Conan und das Survival-Spiel Conan Exiles.

Man könnte nun argumentieren, dass nur Conan der Barbar selbst als Inspiration dient, Schwarzeneggers schauspielerische Leistung hat jedoch mindestens so prägend gewirkt, dass die Entwickler Arnie-Statuen in Conan Exiles implementiert haben.

Zusätzlich zu seiner Rolle als Conan der Barbar soll Schwarzenegger auch noch mit Rollen in einem zukünftigen Predator- und einem Commando-Film liebäugeln. Wann diese Filme oder King Conan erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Conan der Barbar ist nicht nur wegen seiner tragische Geschichte, sondern vor allem wegen seines gestählten Aussehens legendär. Schwarzenegger, der selbst lange Zeit Bodybuilder war, hat dem muskelbepackten, großen Krieger mit sonnengebräunter Haut seinen Stempel aufgedrückt. Umso spannender, dass er ausgerechnet für eine ähnliche Rolle zu klein war: Der große Arnold Schwarzenegger war zu klein für eine von Marvels ikonischen Figuren und wurde abgelehnt

Thor Love and Thunder Teaser Marvel Entertainment Schnee

Ohne den mächtigen Mjölnir ist Thor in Marvel endlich ein richtig guter Superheld

The Boys Staffel 5 Trailer Homelander lacht

Gegen einen neuen Supe in The Boys wirkt selbst Homelander wie ein netter Typ

Quetin Tarantino Hunger Games

Tarantino wollte den coolsten Charakter aus Kill Bill in einen langweiligen Anzug stecken, doch die Darstellerin hatte eine bessere Idee

Hexenkönig Lore

Ein Elb stand in Herr der Ringe so gut rum, dass er im 3. Film sogar einen Satz bekam

