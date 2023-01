Was wurde eigentlich aus Age of Conan, dem MMORPG für Erwachsene?

Age of Conan ist ein MMORPG aus dem Jahr 2008 im Setting der Conan-Romane vom Autor Robert E. Howard. Zum Release war es beliebt, heute interessiert sich kaum jemand für das Spiel. Was ist daraus geworden?

Das MMORPG wurde von Funcom entwickelt und im Jahr 2008 mit dem Untertitel “Hyborian Adventures” veröffentlicht. Es versetzt euch in die Welt Hyboria, Schauplatz der Conan-Romane von Autor Robert E. Howard.

Age of Conan spielt in der rauen Welt der Barbaren. Ihr erstellt einen Charakter und wählt eine Klasse – Schurke, Magier, Soldat oder Priester. Zudem gibt es jeweils 3 Unterklassen, also insgesamt 12.

Ihr betretet die riesige Spielwelt, in der es viel zu erkunden gibt. Außerdem erledigt ihr Quests, könnt craften oder im PvP gegeneinander antreten.

Eine Besonderheit ist zudem das Kampfsystem, das viel Wert auf Combos und Action legt. Die Kämpfe laufen aktiv ab, wobei eure Angriffsrichtung wichtig ist. Gegner lassen sich nämlich von verschiedenen Seiten treffen.

Da die Kämpfe recht brutal aussehen und Nacktheit in Age of Conan eine Rolle spielt, erhielt das MMORPG eine USK-Alterseinstufung ab 18 Jahren.

So sieht Age of Conan aus:



Zum Release beliebt, heute in Vergessenheit geraten

Als Age of Conan am 20. Mai 2008 veröffentlicht wurde, mussten Spieler ein Abonnement abschließen. Den Entwicklern zufolge taten das über eine Million Spieler zum Release – Es sei daher der größte MMO-Start seit World of Warcraft (via Wired).

Knapp 15 Jahre später sehen die Spielerzahlen mager aus. Auf Steam waren im Peak der letzten 24 Stunden 78 Spieler online (via SteamDB). Hinzu kommen die Spieler von Funcoms eigenem Client, es sind also vermutlich insgesamt etwas mehr – Aber immer noch sehr wenige für ein MMORPG.

Zum Release war das MMORPG gigantisch, doch der Erfolg hielt nicht lange an. Aufgrund fehlender Endgame-Inhalte, zu wenig Content und Bugs, die nicht schnell genug behoben wurden, verließen viele Spieler Age of Conan. Weder PvP noch das Crafting hätten vernünftig funktioniert.

Im Jahr 2011 stellten die Entwickler dann auf ein Free2Play-Modell mit optionalem Abo um und änderten den Beinamen in “Unchained”. Ihr könnt es also kostenlos spielen, seit 2013 auch auf Steam. Allerdings gibt es für Free2Play-Spieler starke Einschränkungen:

Weniger Erfahrungspunkte

Weniger Tokens und Ruf bei Fraktionen

Ein Maximum an Gold, das ihr tragen könnt

Ein Maximum an gleichzeitigen Quests

Wer kostenlos spielen will, kann das zwar tun, kommt aber langsamer voran und muss länger grinden als Spieler mit einem Abo.

Die Umstellung verhalf dem MMORPG letztendlich nicht zu großem Erfolg. Dafür kam neuer Content zu langsam und es gab zu viele technische Probleme.

Im Video seht ihr den 11 Jahre alten Trailer von Age of Conan: Unchained

Seit 2020 kam kein Update mehr

Bei einem Blick auf die Website von Age of Conan wirkt das MMORPG sehr tot. Der letzte Beitrag unter “Neuigkeiten” ist aus dem Jahr 2020, worin Funcom ein Event zum 12. Geburtstag des Spiels ankündigte. “Es bekommt keine Updates, was sehr schade ist”, schreibt ein Spieler in den Reviews auf Steam.

2020 gab es auch das letzte große Update. Es trug den Namen “Onslaught” und führte eine neue Gegend aus der originalen Kurzgeschichte “Colossus” aus dem Jahr 1933 ein. Darin trefft ihr auf den Magier Thugra Khotan, der die Welt unterwerfen möchte. Außerdem brachte es neue Quests, Ausrüstung und Spielmodi.

Seitdem ist es still um Age of Conan: Unchained. Eine aktive Playerbase scheint es dennoch zu haben. Ein Nutzer namens Gak schrieb im Dezember 2022 in den Steam Reviews: “Die Community ist eine Nische, aber loyal und passioniert. Es gibt keinen Mangel an freundlichen Spielern, die Neulingen gern helfen.”

Für Fans von alten MMORPGs sowie Conan dem Barbaren lohnt es sich bestimmt, 15 Jahre nach dem Release mal in Age of Conan reinzuschauen. Viele Spieler werdet ihr dort aber vermutlich nicht antreffen und auch die Grafik ist mittlerweile logischerweise veraltet.

Habt ihr Age of Conan mal gespielt oder zockt es vielleicht immer noch? Hätte Funcom mehr aus dem Titel herausholen sollen? Was haltet ihr von dem Modell mit optionalem Abonnement, das sie 2011 eingeführt haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

