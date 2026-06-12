Eine einfache Krabbe hat die drittmeisten Spieler-Kills von allen Non-Boss-Monstern in Path of Exile 2, aber das sollte eigentlich gar nicht so sein.

Die Krabbe im Titelbild ist ein Symbolbild.

Was hat es mit der Krabbe auf sich? Vor fast 2 Wochen hat der Content-Creator und PoE2-Experte Zizaran seinen Hardcore-Charakter verloren. Plötzlich war er tot und – wie er live im Twitch-Stream sagte – wusste nicht, was genau da passiert ist.

Einige Tage später, am 9. Juni, saß Zizaran mit den Entwicklern Jonathan Rogers und Mark Roberts im Interview (via YouTube). Diese erklärten ihm, dass er in der Situation gar keinen Fehler gemacht habe. Er sei von einer einfachen Krabbe niedergestreckt worden, die zu den tödlichsten Monstern des Spiels zählt.

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Killer-Krabbe lässt glücklosen Spielern keine Chance

Das macht die Krabbe so tödlich: Diese Krabbe feuert quasi eine Art Mörserschlag mit mehreren Projektilen ab, wenn man sie während der Vorbereitung eines Angriffs tötet. Diese Version der Krabbe sei aber verbuggt, sodass diese 20 „Mörsergranaten“ sofort nach dem Abfeuern explodieren.

Roberts ergänzte daraufhin, dass man durch diesen Bug als Spieler einfach sterbe, wenn man auf der Krabbe steht, während sie diesen Angriff abfeuert. Wenn ihr sie beispielsweise mit einem Nahkampfangriff tötet, habt ihr durch den Bug keine Chance, den 20 „Mörsergranaten“ auszuweichen.

Anschließend führten die Entwickler aus, dass diese Krabbe den dritthöchsten Kill-Count von allen Non-Boss-Monstern im Spiel habe. Sie habe damit mehr Charaktere auf dem Gewissen als die meisten Dämonen, Bestien, Kultisten, etc.

Hat euch die fiese Krabbe auch schon mal das Leben gekostet? Schreibt uns alternativ gerne eure kuriosesten Tode aus PoE2 in die Kommentare!

Rogers nutzte das Beispiel des Streamers um zu zeigen, dass manche Gegner aufgrund von Bugs stärker wirken, als sie eigentlich sind. Teilweise entstünden diese Fehler durch Tippfehler, etwa wenn jemand während der Entwicklung irgendwo eine Zahl in die falsche Spalte geschrieben habe.

In Path of Exiles 2 werden aber nicht alle Probleme von Tippfehlern ausgelöst. Erst kürzlich kämpfte das Entwicklerteam des Action-RPGs mit schwerwiegenden Server-Problemen, die aus einem kleinen Hotfix entstanden sind. Mehr dazu hier: „Haben noch nie ein derartiges Versagen erlebt“ – Ein kleiner Hotfix von Path of Exile 2 sorgt für großes Scheitern der Entwickler