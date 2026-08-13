WoW entfernt uralte Untoten-Animation, war wohl einfach zu sexuell

Eine Animation in World of Warcraft war wohl einfach zu anstößig. Klammheimlich wurde sie entfernt und durch was anderes ersetzt: Eine Morddrohung.

In den letzten Jahren hat World of Warcraft darauf geachtet, dass man problematische Inhalte Stück für Stück entfernt. Viele alte Witze, sexuelle Anspielungen oder schlicht sexistische Inhalte wurden Stück für Stück gestrichen oder ersetzt. Jetzt traf es in Patch 12.1 Fluch von Ula’tek ganz heimlich eine der ältesten Animationen im Spiel, die männlichen Untoten gehörte: Die Animation konnte nämlich als sexuell anstößig interpretiert werden – das glaubt zumindest die Community.

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Wenn unhöflich dann doch zu unhöflich ist

Welche Animation wurde entfernt? Es geht um die Animation „/rude“ oder zu deutsch „/unhöflich“. Je nach Volk wird dort eine andere Animation abgespielt, mit der man Personen im Umfeld deutlich zeigt, dass sie einen Mal den Buckel runterrutschen können:

Nachtelfen küssen sich in die Hand und schlagen die dann auf ihren Hintern – ein deutliches: „Du kannst mich mal am Allerwertesten“.

Blut- und Leerenelfen beugen sich weit vor, legen die Hände an den Kopf und verspotten ihr Gegenüber offenbar.

Gnome zeigen anderen eine lange Nase.

Doch problematisch wurde von Blizzard offenbar die Animation der männlichen Untoten. Die griffen sich mit einer Hand in den Schritt und rissen die andere Hand dabei auf und ab in den Himmel. Eine Geste, die man wohl mit einer sexuellen Anspielung oder gar Androhung verstehen konnte.

Was gibt es stattdessen nun? In Patch 12.1 wurde diese Animation still und heimlich entfernt und durch eine andere Geste ersetzt. Jetzt setzt der Untote sich eine Hand an den Hals, spreizt den Daumen ab und macht eine Geste, als wolle er die Kehle durchschneiden.

Da kann man nun natürlich nun lange drüber diskutieren, ob das austauschen einer sexuell-interpretierbaren Geste durch die Androhung einer Mordabsicht so viel sensibler ist – aber die Diskussion überlasse ich euch gerne in den Kommentaren.

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So diskutiert die Community: Im Subreddit von WoW ist diese Änderung sofort aufgefallen. Viele wundern sich nicht darüber, dass Blizzard die Animation entfernt hat, sondern eher darüber, dass die überhaupt noch im Spiel war. Allerdings gibt es auch eine Menge Leute, die dieses Entfernen der Animation als überzogen empfinden. Einige Stimmen aus dem Beitrag:

Wir können hier nichts sexuelles haben! Lasst es uns lieber durch eine brutale Androhung ersetzen. – Care-Euphoric

– Care-Euphoric Es muss wirklich untersucht werden, wie eine Gesellschaft gleichzeitig so sex-positiv und so sittenstreng sein kann. – SpunkMcKullins

Cortyn meint: Das ist wieder so eine Entscheidung, wo ich hier mit einem langen, tiefen Seufzen sitze. Ja, ich kann nachvollziehen, dass man die Geste ein wenig kritisch sieht, konnte man sie doch durchaus als übergriffig interpretieren – etwas, das man in World of Warcraft nicht haben möchte. Ich finde die neue Animation auch gar nicht so schlecht und hätte es die schon immer gegeben, hätte man sich jetzt auch wohl nicht beschwert.

Doch es holt halt vor allem viele Erinnerungen von der ersten „Läuterung“ hoch, als WoW so ziemlich alle sexuellen Anspielungen aus dem Spiel entfernt hat. Damals gab es den bekannten „Frauen werden durch Obst ersetzt“-Skandal und ein großer Teil der Witze und Flirt-Sprüche wurden aus dem Spiel entfernt – in einer Welt, in der man diese Sprüche ohnehin nur noch hören kann, wenn man sich mit entsprechenden Charakteren in einer Gruppe befindet.