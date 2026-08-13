WoW: So bekommt ihr jetzt Beute mit Itemlevel 305

Einen einzelnen, richtig starken Gegenstand könnt ihr in World of Warcraft schon diese Woche ergattern. Wir zeigen euch, wie das geht.

Patch 12.1 Fluch von Ula’tek ist seit einem Tag live. In der ersten Woche hat man mehr oder weniger gemütlich Zeit, sich die Story anzuschauen, die Quests zu genießen und vielleicht eine Handvoll Aufgaben zu erledigen, um nächste Woche dann richtig loslegen zu können.

Doch wer das Maximum aus seinem Charakter rausholen will, kann schon in dieser Woche ein heroisches Item abgreifen mit satter Gegenstandsstufe 305. Wir zeigen euch, wie das geht.

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305er-Beute für den Besuch einer Tiefe mit Schatzkarte

Was muss man dafür erledigen? Um an das starke Item zu kommen, müsst ihr die Hauptkampagne von Patch 12.1 auf der Gewundenen Insel spielen, und zwar so weit, bis ihr das Gebiet unter der Insel freischaltet, das Gewölbe von Atal’Utek. Dort erhaltet ihr recht schnell zwei größere Aufgaben. Eine ist Teil der Kampagne und erfordert von euch den Abschluss mehrere Teilaufgaben. Eine andere ist wöchentlich und will, dass ihr einen bestimmten Prozentsatz an unterschiedlichen Missionen erledigt – das kann einfach nur das Töten von Feinden sein, ihr könnt aber auch kleine Gebiets-Events einstreuen.

Beide Quests gewähren bei Abschluss (aber nur die erste der beiden Quests) eine Schatzkarte, die „Belohnung des Beutesuchers“. Diese Schatzkarte sorgt dafür, dass ihr am Ende einer Tiefe der Stufe 4 oder höher eine weitere Kiste erhaltet, die ein starkes Item enthält – unabhängig davon, ob ihr eine reichhaltige Tiefe oder eine normale besucht.

Beachtet allerdings, dass ihr zuvor einige Tiefen besuchen solltet und dort die Schatzkarte noch nicht einlöst! Denn ihr könnt zu Beginn lediglich Tiefen der Stufe 4 absolvieren und müsst euch erst bis Stufe 8 (oder höher) hochspielen. Sobald eure nächste Tiefe Stufe 8 oder höher ist, könnt ihr die Karte verwenden, um am Ende dann eine zusätzliche Schatzkiste mit einem heroischen Gegenstand (Itemlevel 305) zu erhalten. Falls ihr die Karte bereits vorher verwendet, fällt die Gegenstandsstufe der Belohnung entsprechend niedriger aus.

Gibt es noch weitere Beute auf dem Niveau? Nein. Die Schatzkarte ist nach aktuellem Stand die einzige Möglichkeit, schon jetzt ein heroisches Item abzugreifen und das dürfte sich erst nächste Woche, mit dem offiziellen Start von Saison 2, ändern. Nutzt diese Gelegenheit also, um euch bereits einen kleinen Vorteil zu verschaffen und anschließend richtig in Saison 2 durchstarten zu können.

Nicht so richtig in Saison 2 durchstarten können einige Gilden, die kurz vor dem Launch von Patch 12.1 gebannt wurden – sogar während sie selbst raiden waren.