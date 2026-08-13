27 Monate Klick-Wahnsinn: MMORPG-Spieler bricht absurden Rekord, wird unfreiwillig zum gefeierten Internet-Helden

Ein Spieler aus Old School RuneScape investiert mehr als 4.300 Stunden, um seinen Angel-Skill auf die ineffizienteste Art aufs Maximum zu bringen. Das Internet und die Entwickler feiern.

Was ist das für ein Rekord? Der Spieler Bosby hatte sich für seinen Account OnlyShrimp99 aus Old School RuneScape das Ziel gesetzt, den Angel-Skill auf die Maximalstufe 99 zu bringen, und zwar auf die wohl ineffizienteste Methode, die das MMORPG zu bieten hat.

Er suchte sich am 11. Mai 2024 also die niedrigstufigsten und am wenigsten ertragreichen Angelplätzen des Spiels und legte los. Auf Reddit erklärt er:

Dieser Account war jahrelang nur eine Scherzidee in meinem Freundeskreis, bevor ich ihn schließlich umgesetzt habe. Anfangs dachte ich, es wäre einfach nur eine lustige Sache, aber am Ende hatte ich die Ausdauer, das Projekt bis zum Schluss durchzuziehen.

Den Schlusspunkt erreichte der Spieler am 7. August 2026, nach 275.196 gefangenen Shrimps und 257.064 eingesammelten Anchovis. Wie mühselig dieser Weg war, zeigt eine weitere Statistik: 4.304 Ingame-Spielstunden sollen für das Angelprojekt der etwas anderen Art draufgegangen sein. Dass das ein Rekord ist, bestätigten später die Entwickler, doch dazu im Folgenden mehr.

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Kleines Netz, aber er kann damit umgehen

Wie reagieren Community und Entwickler? Unter mehreren Reddit-Diskussionen zu dem Projekt finden sich bereits mehr als 12.000 Daumen hoch sowie mehr als 750 Kommentare. Es hagelt Memes und GIFs und die Frage: „Aber, warum?“ Andere geben direkt neue Ziele aus, wie Mining auf 99 bringen, nur mit Zinn und Kupfer.

Auch die Entwickler von Old School RuneScape sind zwischenzeitlich auf das Projekt aufmerksam geworden. Auf X schreiben sie: „Herzlichen Glückwunsch zur einzigen Stufe 99 im Angeln nur mit dem kleinen Netz, Bosby. Unser Datenteam hat deine Leistung verifiziert.“ Außerdem feierten sie den Erfolg mit einem knuffigen Artwork:

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Bosby selbst ist der ganze Trubel mittlerweile wohl eher unangenehm. Auf X erklärte er: „Das bekommt eindeutig zu viel Aufmerksamkeit, lol. Es ist anstrengend.“ Dennoch zieht er ein positives Fazit. Er habe beim Angelplatz bei Al Kharid viele coole Leute kennengelernt, und parallel wäre auch noch genug Zeit gewesen, um zu heiraten und einen neuen Job zu starten.

Was haltet ihr von selbst auferlegten Herausforderungen dieser Art? Macht ihr euch vielleicht sogar selbst ab und an Spiele schwerer als sie sind? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass jemand in Old School RuneScape sehr viel Zeit investiert, um ein eher sonderbares Ziel zu erreichen. Teils gerät der Grind dabei etwas außer Kontrolle – wie in diesem Fall: Spieler erreicht im beliebten MMORPG Meilenstein, farmt 200 Mal ein Pet, das eine Drop-Chance von 0,00143 Prozent besitzt