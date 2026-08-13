Guild Wars 2 stellt das Update vor, das euch die nächsten anderthalb Jahre bei Laune halten muss

Mit Kodex der Schöpfung erscheint am 15. September 2026 das letzte Content-Update von Guild Wars 2: Visions of Eternity. Danach wartet auf die Fans des MMORPGs wohl eine lange Dürrephase.

Was ist zum Update bekannt? Kodex der Schöpfung erscheint am 15. September 2026 für Guild Wars 2 und bietet das Finale der aktuellen Erweiterung Visions of Eternity. Die neuen Story-Inhalte führen euch zur Leyquellen-Senke, einer frischen erforschbaren Region. Dort erwartet euch unter anderem ein neues Meta-Event.

Außerdem bringt das Content-Update jeweils ein Fraktal, einen Schlachtzug sowie eine Konvergenz. Ihr könnt die Beherrschung Rift-Verstärkung erlernen und euch ein legendäres Schwert plus eine Infusion erspielen. Zu guter Letzt versprechen die Entwickler eine Aktualisierung des Gewölbes des Zauberers und einen Schwung frischer Belohnungen und Erfolge.

Wer die aktuelle Erweiterung besitzt, kann das Update ab dem 15. September 2026 einfach herunterladen und spielen.

Video starten Guild Wars 2 setzt mit Erweiterung „Visions of Eternity“ im Ankündigungstrailer die Segel in ein neues Abenteuer Autoplay

Das große Update vor der Dürre

Der große Schatten von Guild Wars 3: Auch wenn die aktuelle Erweiterung mit ihren bisherigen Updates sehr gut bei vielen Fans angekommen ist und Guild Wars 2 phasenweise sogar die eigenen Spielerrekorde auf Steam brechen konnte, soll Kodex der Schöpfung fürs Erste das letzte große Content-Update des MMORPGs sein.

Der Grund: Man muss sich bei ArenaNet jetzt voll auf die Entwicklung von Guild Wars 3 konzentrieren und hat nicht die Ressourcen, um parallel eine neue Erweiterung plus Updates für den Vorgänger bereitstellen zu können. Nach dem Release von Guild Wars 3 will man die Content-Produktion dann aber wieder aufnehmen.

Aktuell gibt es Hinweise dafür, dass Guild Wars 3 bis spätestens Mai 2028 erscheinen soll. Selbst wenn das aktuell der Plan ist, könnte sich das aber noch ändern … MMO-Entwicklungen sind komplex. Klar ist indes, dass die Entwickler eine Beta im Herbst 2027 anpeilen. Fans von Guild Wars 2 müssen sich also auf eine lange Content-Pause einstellen.

Sorgt ihr euch vor der Dürrephase? Oder findet ihr es gut, dass sich das Team nun voll und ganz auf Guild Wars 3 konzentriert?

Es sollen laut ArenaNet in dieser Phase aber zumindest einige Neuerungen auf den Servern des MMORPGs landen. Durch ein neues Gebiet in Orr und eine Erweiterung der Halle der Monumente möchte man die Verbindung zum dritten Teil der Reihe aufbauen. Zudem ist eine frische WvW-Karte geplant. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Trotz Guild Wars 3: Vorgänger sollen weiterhin Inhalte bekommen, aber auf eine Sache müssen Spieler erstmal verzichten