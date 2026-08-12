Game of Thrones: Die 10 schlimmsten Momente aus der Serie

In Game of Thrones gibt es viele schlimme Momente. Wir haben die 10 unangenehmsten Szenen in einer Liste sortiert, bei denen es einem kalt den Rücken runter läuft.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Würde man jede schlimme oder brutale Szene aus Game of Thrones aufzählen wollen, bräuchte man vermutlich ziemlich lange. Mord und andere Verbrechen stehen in Westeros an der Tagesordnung.

In unserer Liste suchen wir jedoch Szenen, die nochmal auf eine besondere Art schlimm anzusehen waren. Solche Momente, bei denen man Gänsehaut auf die schlechte Art bekommt und sich nur beim Gedanken an das Gezeigte am liebsten übergeben möchte.

Die Bewertung ist natürlich komplett subjektiv. Lasst uns also gerne eure Meinung in den Kommentaren da! Welche Szene findet ihr am schlimmsten anzuschauen?

Video starten Game of Thrones: War for Westeros zeigt im Trailer wie moderne Echtzeit-Strategie aussehen kann Autoplay

Daenerys und das Pferde-Herz – Eine der ekligsten Szenen, selbst für die Schauspielerin

Platz 10 der unangenehmsten Szenen belegt Daenerys mit dem Pferde-Herz.

Als frisch gebackene Khaleesi musste sich Daenerys in Staffel 1 einem ziemlich abstoßenden Ritual unterziehen. Um sicherzustellen, dass sie einen starken und gesunden Sohn gebärt, musste sie ein Pferdeherz verspeisen. Und zwar komplett roh, einfach so am Stück.

Die Vorstellung alleine ist ehrlich gesagt schon ziemlich widerlich. Dazu kommt, dass Schauspielerin Emilia Clarke das Ganze ziemlich überzeugend rübergebracht hat.

Fun Fact: Laut eigener Aussage (via mirror.co) musste sie dabei nicht mal besonders viel schauspielern, da das Fake-Herz ziemlich eklig nach Bleiche und rohen Nudeln geschmeckt haben soll. Um die 28 solcher Herzen musste sie während der Dreharbeiten essen, wobei sie sich häufig übergeben musste.