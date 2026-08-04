Reacher Staffel 4: Release, Trailer, Folgen und mehr – Alles Wichtiger zur Serie auf Amazon

Reacher kehrt mit einer 4. Staffel auf Amazon Prime Video zurück. Wir von MeinMMO verraten euch alles zum Release, den Trailern, der Besetzung und mehr.

Was ist Reacher für eine Serie? Die Serie basiert auf der Buchreihe Jack Reacher von Autor Lee Child. Der titelgebende Protagonist ist ein ehemaliger Militärpolizist, der durch die USA reist und, mal mehr, mal weniger, in neue Fälle gerät.

Die verschiedenen Staffeln der Serie adaptieren verschiedene Werke des Autors, weshalb sie nicht immer direkt miteinander zusammenhängen.

Reacher Staffel 4: Release, Trailer und Stream

Wann ist der Release von Reacher Staffel 4?

Am 12. August 2026 erscheint die neue Staffel, direkt mit 3 Folgen. Damit geht die Serie knapp 1,5 Jahre nach der 3. Staffel weiter.

Gibt es einen Trailer zu Reacher Staffel 4?

Ja, ihr könnt ihn euch hier anschauen:

Video starten Reacher muss sich in Staffel 4 der Serie einer großen Verschwörung stellen Autoplay

Wer streamt Reacher Staffel 4?

Reacher Staffel 4 wird exklusiv auf Amazon Prime Video erscheinen. Da die vorherigen Staffeln aber auch auf Blu-ray und DVD erschienen sind, kann man sich die Serie nach Release auch physisch kaufen. Der Release davon kann aber einige Zeit dauern.

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr alles zu den Folgen und Terminen.

Jack Reacher gehört zu den größten Serien von Amazon Prime Video. Vor der Serie gab es aber bereits 2 Filme mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Welchen Schauspieler der Autor besser findet, erfahrt ihr hier: Der Autor von Reacher erklärt, ob Tom Cruise oder Alan Ritchson die bessere Wahl ist