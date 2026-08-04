Henry Cavill knüppelt Infos rund um seine Warhammer-Serien heraus, ja, im Plural

Henry Cavill meldet sich mit neuen Infos rund um seine Serien zum Warhammer-Universum. Ja, Serien. Live-Action scheint dem Schauspieler nämlich noch nicht auszureichen, wie ein weiteres Serienprojekt vermuten lässt.

Was hat Cavill angekündigt? Henry Cavill veröffentlichte auf Instagram einen Beitrag mit einer Menge Informationen rund um seine Warhammer-Serie, nachdem es eine Weile beunruhigend viel Schweigen um die Arbeit gab. Hier bestätigte er nun selbst, dass Mike Flanagan an der Live-Action-Serie beteiligt ist, sowie die Produktionsfirma United Artists, mit denen Cavill bereits während Highlander zusammengearbeitet hat.

Nun gab der Schauspieler und Tabletop-Fan im Bezug auf seine Warhammer-Serie mit Amazon nicht nur ein Lebenszeichen, sondern eine weitere Ankündigung, die für viele Warhammer-Fans wie ein frühzeitiges Weihnachten klingen mag: Er produziert nicht nur eine Live-Action-Serie, sondern arbeitet an einem Animationsprojekt für Warhammer 40.000.

Video starten Teaser Trailer zu Secret Level – der Anthologie-Serie auf Prime Video Autoplay

Was wird das für ein Animationsprojekt? Bei dem Animationsprojekt handelt es sich genauer gesagt um ein Spin-off der bereits existierenden Animations-Anthologieserie „Secret Level“ auf Amazon Prime. Diese besteht aus mehreren Kurzfilmen rund um bestehende Spieleuniversen, wozu beispielsweise Dungeons & Dragons, New World: Aeternum, Honor of Kings, Pac-Man, aber auch Warhammer 40.000 bereits eine Folge erhalten haben.

Secret Level widmet genau diesem Universum nun eine gesamte Staffel, die sich vor allem auf die Deathwatch fokussiert. Mehr zu diesem ungewöhnlichen Orden der Space Marines erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Es ist noch nicht bekannt, wann die Serie anlaufen wird. Sicher ist nur, dass sie beim Release auf Amazon Prime erscheint – genau wie die anderen Serien zu Secret Level .

Wie findet ihr diese Ankündigung? Habt ihr Bock auf eine animierte Warhammer-Serie? Oder reicht euch die Live-Action-Serie, bei der auch Henry Cavill selbst mitspielen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Henry Cavill ist als Schauspieler für heftige Rollen wie Superman und Geralt aus The Witcher bekannt. Wie er jedoch angefangen hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Alle kennen Henry Cavill, aber kaum einer weiß, wie er angefangen hat