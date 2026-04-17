Alle kennen Henry Cavill, aber kaum einer weiß, wie er angefangen hat

Henry Cavill ist als Schauspieler ein großer Fanliebling. Das liegt nicht nur daran, dass er Superman und den Witcher verkörpert hat, sondern auch daran, dass er ein totaler Nerd zu sein scheint. Aber wusstet ihr, wie er seine Karriere begonnen hat?

Henry Cavill ist unter Nerds wohl einer der beliebtesten Schauspieler. Er verkörperte Superman im DC-Universum und war für 3 Staffeln Geralt von Riva in der Witcher-Serie von Netflix. Auch unter den Warhammer-Fans ist er ein bekannter Promi, weil er nicht nur ein leidenschaftlicher Fan des Universums ist, sondern auch an einer Serie arbeitet.

Abseits davon hat er auch in vielen anderen Filmen und Serien mitgespielt, und auch lange vor Superman war er als Schauspieler tätig. In diesem Artikel schauen wir uns den Verlauf seiner Karriere näher an.

Auch Hunde können Fans von Cavill sein:

Video starten Hündin verliebt sich in Henry Cavill und wird von Netflix zur Witcher-Premiere eingeladen Autoplay

Der beste Freund von Heinrich VIII.

Wie begann Henry Cavills Karriere? Seine erste Rolle hatte er im eher unbekannten Film Laguna im April 2001. Dort spielt er den jungen Thomas, der in New York von seinem Onkel erzogen wurde. Beim Release war er noch nicht mal 18 Jahre alt. Danach spielte er jährlich in neuen Filmen mit. 2002 ging es direkt mit dem Film Monte Cristo von Kevin Reynolds weiter.

Bis er einen richtigen Karrieresprung hatte, hat es etwas gedauert. Zwischen 2003 und 2007 gab es eher kleinere Rollen für ihn, auch in ziemlich miesen Filmen, wie der Direct-to-DVD-Fortsetzung Hellraiser – Hellworld (2005). Einen ersten Wendepunkt hatte Cavills Karriere dann aber mit der Historien-Serie Die Tudors (2007–2010).

Die Serie basiert lose auf der historischen Figur von Heinrich dem Achten. Dort spielte er die Figur Charles Brandon und hatte zusammen mit Jonathan Rhys Meyers als König Heinrich mit 38 die meisten Episoden. Brandon galt als guter Freund des Königs.

Einen Trailer zu Die Tudors findet ihr hier:

Video starten Deutscher Trailer zur 1. Staffel der Drama-Serie „Die Tudors“ Autoplay

Der ganz große Durchbruch kam dann aber mit seiner Rolle in Man of Steel (2013). Der Film war der Auftakt des DC-Universums von Zack Snyder und für viele Fans gilt der Schauspieler bis heute als DER Superman. Schon damals zeigte er sein Nerdtum. In einem Interview im Zuge des Films zeigte er, dass er sich mit der Figur auskennt. So nannte er als Inspirationsquellen die Comics Death of Superman, Rise of Superman, Superman: Red Son und Superman/Batman: Search for Kryptonit.

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Superman und Witcher

Mit Man of Steel wurde Henry Cavill letztendlich zum Weltstar. Als Superman spielte er in 2 weiteren Filmen, Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) und Justice League (2017). Die 3 Filme mit ihm als Superman spielten weltweit über 2,2 Milliarden US-Dollar (etwa 1,87 Milliarden Euro) ein, also ein ziemlich großer Erfolg (via Box Office Mojo).

Dazwischen folgten Action-Rollen wie in Codename U.N.C.L.E. (2015) oder Mission: Impossible – Fallout (2018). Neben eher unbekannteren Rollen in 2 weiteren Filmen folgte 2019 eine weitere Rolle, die viele Nerdherzen höher schlagen ließ: The Witcher.

Für Netflix schlüpfte er von 2019 bis 2023 in die Rolle von Geralt von Riva. 3 Staffeln lang verkörperte er die Rolle des Hexers, aber 2022 war kein sonderlich gutes Jahr für ihn. Nachdem James Gunn und Peter Safran die DC Studios übernommen hatten, wurde bekannt, dass ein neues DC-Universum ohne Cavill entwickelt wird. Zusätzlich dazu hat er die Rolle von Geralt nach der 3. Staffel an den Nagel gehängt (Quelle: Variety).

Henry Cavill ist die letzten Jahre vor allem in Action-Rollen zu sehen. Erwähnenswert wären etwa Argylle (2024) oder The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024). Das sind zwar keine riesigen Highlights, die viel Geld eingespielt haben, seinem Ruf bei den Fans hat das aber nicht sonderlich geschadet.

Lustigerweise tauchte er 2024 sogar im Marvel-Universum auf. Als The Cavillrine hatte er einen Gastauftritt als Wolverine-Variante im Film Deadpool & Wolverine.

Riesenroboter und muskulöse Typen: Die Zukunft von Henry Cavill

Wie steht es um die Zukunft von Henry Cavill? Wenn man sich anschaut, welche Projekte noch am Horizont warten, scheint es fast so, als wäre Cavill gerade erst am Anfang. Die 3 interessantesten Zukunftsprojekte von ihm sind:

Das Reboot zu Highlander, in dem er die Hauptfigur MacLeod verkörpert. Bisher gibt es kein offizielles Release-Datum zum Film.

2024 wurde bekanntgegeben, dass an einem Voltron-Film bei Amazon MGM gearbeitet wird. Auch in diesem Film soll er die Hauptrolle übernehmen. Voltron ist ein Zeichentrick-Franchise, in dem Piloten riesige Roboter steuern.

Eines seiner am meisten erwarteten Projekte ist aber wohl die Serie zu Warhammer 40.000. Er gilt allgemein als leidenschaftlicher Warhammer-Nerd, der sich auch mit der Lore hinter dem Universum gut auskennt. Wann die Serie erscheinen soll und welche Rolle er dabei spielen soll, ist bisher unbekannt. Man weiß nur, dass die Serie bei Amazon entsteht.

Seinen nächsten Film könnt ihr ab dem 21. Mai im Kino sehen. In the Grey ist ein neuer Actionfilm von Guy Ritchie. Es stehen also noch einige Projekte mit Cavill am Horizont. Er ist nicht der einzige Promi, der sich privat mit Warhammer 40.000 auseinandersetzt: Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls