Vor 14 Jahren verscherbelte er seine geliebte Spielesammlung für ein paar Dollar, heute wäre er damit reich geworden

Ein Spieler verkaufte in großer Not seine geliebte Spielesammlung. 14 Jahre später muss er feststellen, dass er heute viel mehr dafür erhalten hätte. Viele Spiele seien heute mehrere hundert US-Dollar wert. Ein kleines Vermögen, welches er vor vielen Jahren für wenige Dollar mehr oder weniger verschenken musste.

Ein Spieler berichtet auf Reddit in einem Post, dass er sich 2012 von seiner Spielesammlung trennen musste: Er musste schnell umziehen, benötigte Geld und da waren seine Spiele die schnellste Lösung, um Geld und Platz zu schaffen.

Jetzt, 14 Jahre später, bereut er diese Entscheidung zutiefst, oder wie er selbst schreibt: „Ein großer Verlust.“

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Heute hätte er für seine alte Spielesammlung viele hundert US-Dollar erhalten können

Nicht nur vom sentimentalen Wert, sondern auch von dem, was er heute für seine Spiele bekommen hätte. Laut seinem Kassenbeleg, den er in die Kamera gehalten hat, hat er damals wohl rund 10 US-Dollar für über 100 Spiele erhalten. Zumindest ist es das, was einige Nutzer noch entziffern können, da der Zettel über die Jahre stark verblasst ist.

Heute, 14 Jahre später, hätte er allein für einzelne Spiele, die heute als Sammlerstück gelten würden, mehrere hundert Euro erhalten. So schreibt er selbst:

Einige der Preise, die ich jetzt sehe, liegen bei mehreren hundert pro Stück. Das war noch vor dem Retro-Preisboom… Ich wünschte, dieses Bild wäre lesbar. Ich habe die Quittung eine Weile aufbewahrt, und als ich sie kürzlich wiederfand, war sie völlig verblasst. Es waren über 100 Spiele… Verdammt.

In der Community sprechen viele ihr Bedauern zu dem Post aus und erklären, dass sie seinen Verlust nachvollziehen können und einige melden sich unter seinem Post zu Wort und erklären, dass sie sich schon in einer ähnlichen Lage befunden hätten: Am Ende habe man Konsolen oder geliebte Spiele „geopfert“, um sich damit ein besseres Leben aufzubauen.

In den Antworten wird über Bustickets für Dates bis hin zu verkauften WoW-Accounts gesprochen, dessen Erlös am Ende geholfen habe, aus seinem alten Leben auszubrechen.

Gegen einen Texaner mag die Sammlung von rund 100 Spielern jedoch winzig wirken. Denn dieser hat über 20.000 Spiele gesammelt, darunter viele Seltenheiten. Doch viele Spiele, verrät er, hat er gar nicht gespielt. Dafür befinden sich auch Spiele in seiner Sammlung, die es nie offiziell zu kaufen gab. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Über 20.000 Games – Größte Spiele-Bibliothek der Welt gehört einem einzigen Sammler