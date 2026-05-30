Ein Action-Roguelike, aber als kooperatives Erlebnis. Genau das bietet Ravenswatch, das auf Steam gerade drastisch im Preis reduziert ist.

Action-Roguelikes wie Hades II stehen hoch im Kurs und werden von einer wachsenden Community geliebt. Wer bisher noch nach einem Spiel dieser Art sucht, das man auch mit Freunden gemeinsam zocken kann, sollte einen Blick auf „Ravenswatch“ werfen. Für knapp unter 10 € gibt es den Titel aktuell und er kann viele Stunden Spaß bringen – wenn man mit einer etwas steileren Lernkurve umgehen kann.

Video starten Ravenswatch: Der Launch-Trailer zum „Hades mit Märchengestalten“ auf Steam Autoplay

Worum geht es in Ravenswatch? In Ravenswatch schlüpft ihr in die Rolle von bekannten Märchengestalten, die aber alle einen bösen Twist bekommen haben. So könnt ihr etwa Rotkäppchen spielen – nur mit dem Unterschied, dass ihr zugleich der böse Wolf seid, der die eigene Großmutter gefressen hat.

In bester Roguelike-Manier kämpft ihr euch durch eine Welt, die bei jedem Durchlauf zufällig generiert wird und unterschiedliche Belohnungen bereithält.

Interessant ist dabei das Zeitlimit. Denn auf jeder Karte habt ihr nur 3 Tage Zeit – ungefähr 15 Minuten – bevor der Boss der Karte erwacht, den ihr spätestens dann erreichen müsst. Ihr müsst euren Weg also von Anfang an gut planen, um genau die Upgrades und Boni zu sammeln, die ihr haben möchtet, bevor der Timer verstreicht.

Taktische Entscheidungen mit viel Abwechslung

Die actiongeladenen Kämpfe erfordern schnelle Reaktionen und ein gutes Verständnis davon, wie die unterschiedlichen Fähigkeiten miteinander interagieren.

Ein simples Beispiel: Die Eiskönigin spielt sich wie eine Frost-Magierin aus MMORPGs oder Mobas. Ihre Zauber machen grundsätzlich allesamt recht wenig Schaden, verstärken sich aber gegenseitig. Wenn ihr eure Feinde erst verlangsamt habt, erhält euer Angriff etwa einen Schadensmulitplikator oder kann kritische Treffer erzielen.

4 Charaktere gibt es zum Start. 5 könnt ihr noch freispielen, 2 weitere kostenlos herunterladen – und einen kaufen.

Ähnlich wie in Hades sammelt ihr in jedem Run neue Fähigkeiten in Form von Talenten, Level-Ups und magischen Gegenständen, die euren Charakter verbessern – aber eben nur für diesen Run. Dabei müsst ihr immer wieder taktische Entscheidungen treffen:

Opfert ihr ein Talent, das euch stärker zuschlagen lässt, erhaltet dafür aber ein wenig Eigenheilung?

Wählt ihr einen Bonus, der euch in allen Kämpfen nützt oder einen stärkeren, der aber nur in Bosskämpfen aktiv ist?

Macht ihr euch auf den Weg zu einer verschlossenen Kiste, in der Hoffnung, noch rechtzeitig einen Schlüssel zu finden? Oder geht ihr lieber zum Heil-Brunnen, um vor dem Bosskampf noch einmal gestärkt zu werden?

Solltet ihr den endgültigen Tod finden und keine Wiederbelebungen mehr haben, dann endet der Durchlauf und ihr müsst von vorne beginnen.

Im Gegensatz zu Hades und dessen Nachfolger, hat Ravenswatch allerdings einen kooperativen Modus und kann von bis zu 4 Personen gleichzeitig gespielt werden.

Was kostet das Spiel? Ravenswatch kostet aktuell 9,99 €, ist also von 24,99 € um satte 60 % reduziert. Das Angebot besteht noch bis zum 7. Juni. Hier geht es zur Steam-Seite von Ravenswatch.

Dazu kann man sich kostenlos den „Romeo & Juliet“-DLC herunterladen, der nochmal zwei weitere Charaktere hinzufügt, die sich besonders gut im Koop eignen. Abseits davon gibt es noch einen Charakter-DLC (Merlin) und einige Skin-Pakete, die allerdings vollkommen optional sind und keinerlei spielerischen Vorteil bringen.

Ravenswatch erhielt auch erst vor wenigen Tagen ein kostenloses, neues Update, das eine neue Feindes-Fraktion und mehr Belohnungen ins Spiel brachte, die noch mehr Vielfalt beim Bauen des perfekten Builds ermöglichen.

Cortyn meint: Nachdem mir das Spiel geschenkt wurde und wir eigentlich „nur mal kurz reinschauen“ wollten, war plötzlich der ganze Abend vergangen und wir planten bereits Strategien und Ideen, wie wir unsere Charaktere beim nächsten Versuch ausstatten könnten, um in den knackigen Kämpfen noch ein klein wenig länger zu bestehen.

Dabei hat Ravenswatch eine recht steile Lernkurve, denn schon auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe hatten wir bei manchen Bossen eine ganze Reihe vom Problemen. Doch mit jedem Mal wurde es besser. Denn wenn man erst einmal die Synergien der Fähigkeiten und unterschiedlichen Charaktere durchschaut hat, schnetzelt es sich quasi wie von alleine durch die Feindes-Horden.

Allerdings wird Unachtsamkeit sofort bestraft: Manche Bosse und selbst normale Feinde rauben mit einzelnen Attacken gerne mal die Hälfte oder mehr des eigenen Lebensbalkens. Wer kurz unachtsam ist, braucht schon bald seine Mitspieler für die Wiederbelebung.

Falls ihr aktuell auch mit den hohen Spiele-Kosten zu kämpfen habt, aber dennoch nicht auf erstklassive Unterhaltung verzichten wollt, hat unsere Redaktion euch einige Top-Spiele für kleines Geld auf Steam vorgestellt.