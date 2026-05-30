Anime-MMORPG hat auf Steam 99 Prozent seiner Spieler verloren, neue Saison soll jetzt die Trendwende bringen

Die neue Season von Blue Protocol: Star Resonance ist gestartet und für deutschsprachige Spieler gibt es einen neuen Server mit gutem Ping.

Was ist das für ein Server? Zum Start der dritten Season von Blue Protocol: Star Resonance haben die Entwickler einen neuen Server in Frankfurt gestartet. Dieser richtet sich explizit an die Spieler in Europa, die damit einen besseren Ping bekommen sollen.

Zuvor war der einzige globale Server in Nordamerika, was auch in Deutschland immer wieder für hohe Pings gesorgt hat. Doch wer bisher schon Blue Protocol: Star Resonance gespielt hat, der wird auf dem neuen Server wieder bei null anfangen müssen, wie die Entwickler auf Discord mitteilen.

Immerhin gibt es für alle, die jetzt neu anfangen oder wiederkehren, einen guten Boost, sodass der Wechsel auf den neuen Server nicht so schmerzhaft ausfällt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Season 3 von Blue Protocol: Star Resonance sehen:

Video starten Das Anime-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance zeigt im Trailer was Season 3 zu bieten hat Autoplay

Alles raus, was fertig ist

Wie steht es um das MMORPG? Season 3 von Blue Protocol: Star Resonance steht wohl unter dem inoffiziellen Motto: Vollgas. Nachdem das Spiel den anfänglichen Hype des ehemaligen Amazon-MMORPGs spätestens mit Season 2 vollkommen verloren hatte, kämpft BP:SR auf Steam um seine Spieler.

Laut SteamDB konnte die neue Season die Spielerzahlen zwar mehr als verdoppeln, für das MMORPG bedeutet das dennoch lediglich eine Spitzenspielerzahl von etwa 1.700 Spielern auf Steam. Dazu kommen natürlich noch andere Plattformen und Mobile, von den einst fast 100.000 Spielern auf Steam treibt es aber kaum noch Spieler zum Titel.

Was bringt die neue Season? Passend zum Motto scheinen die Entwickler alles aufzufahren, was sie noch haben. So gibt es:

zwei neue Karten

sechs neue Dungeons (die sich wie immer über Tage und Wochen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden öffnen)

die neue Klasse Twin Striker

ein Musik-System, das ihr auch oben im Trailer sehen könnt

Klassen-Loot, um eure Alts zu gearen

ein neues Gear-System, mit dem ihr eure Stats modifizieren könnt

einen neuen Battle Pass

ein Crossover mit dem Anime „Fairy Tail“, das Charaktere aus dem Anime ins MMORPG bringt und Bosse, Dungeons und Deko fürs Housing einführt

Auf dem Papier sind das ordentlich viele Features für eine neue Season, und gerade die Einführung einer neuen Klasse dürfte den Titel für viele Spieler wieder spannend machen. Gleichzeitig ist es fraglich, ob sich das MMORPG inzwischen durch tiefere Systeme und bessere Dungeons und Raids über Wasser halten kann – diese Kritik gab es zuvor immer wieder.

Blue Protocol: Star Resonance tischt für die neue Season ganz schön auf. Wenn das nicht reicht, so ist die Befürchtung groß, könnte es auch die letzte für das MMORPG gewesen sein, denn bei gerade so vierstelligen Spielerzahlen wird sich auch der neue Server bald schon nicht mehr rentieren. Ein anderes MMO hingegen schwimmt nur so im Geld: Star Citizen hat jetzt 1 Milliarde Dollar eingenommen, doch statt eines Releases gibt es nur zwei unfertige Spiele