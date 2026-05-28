Verstorbene Marvel-Legende kehrt bald durch KI zurück, sorgt für entsetzte Reaktionen: „Ein trauriger Tag“

Marvel-Fans kennen Stan Lee, den Schöpfer vieler ikonischer Figuren wie Spider-Man, Hulk oder Iron Man. Jetzt sorgt eine Nachricht allerdings für Aufmerksamkeit – und Ärger, denn es geht um das Thema KI.

Stan Lee war eine echte Legende. Als Comicautor schuf er gemeinsam mit Zeichnern wie Jack Kirby eine Vielzahl von Helden, die heute beinahe jedes Kind kennt. Im November 2018 verstarb der Schöpfer von Spider-Man, Iron Man, Hulk und den X-Men an einem Herzversagen. Lee wurde 95 Jahre alt.

Er gilt auch deshalb als so legendär, weil er in vielen Marvel-Filmen kleine Gastauftritte hatte und sein Gesicht deshalb vielen Fans bekannt war. Wie es nun scheint, erwarten uns in Zukunft weitere Filme, Werbespots und Comics, in denen der Comicautor auftritt.

Wie das funktionieren soll? Durch die Nutzung von KI.

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Nah an den Fans?

In welcher Form kehrt Lee zurück? Das Unternehmen ElevenLabs hat einem Bericht von Variety zufolge die Rechte an der Stimme und dem Bild von Stan Lee erworben.

Somit darf das Unternehmen zukünftig KI-Versionen des Comicautors erstellen und die Lizenz dafür an Dritte verkaufen. Es wäre also möglich, dass Lee in naher Zukunft in Filmen oder anderen Medien auftritt.

Schon jetzt können sich Nutzer von ElevenLabs Bücher mit der Stimme von Stan Lee vorlesen lassen. Auch das Erstellen von Comic-Panels, in denen der Autor in „gezeichneter“ Form abgebildet wird, ist möglich. Letzteres darf allerdings nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Der Anwalt von Stan Lee Universe begründet den Schritt mit den angeblichen Wünschen der Fans:

Stan war immer davon überzeugt, dass man seine Fans dort treffen muss, wo sie sind: auf den Seiten eines Comics, auf einer Convention oder in einem kurzen Gastauftritt auf dem Bildschirm. Diese Partnerschaft ist eine Möglichkeit, das fortzusetzen. Fans haben uns immer erzählt, dass sie, wenn sie seine Comics lesen, die Worte mit Stans Stimme hören, und jetzt können wir das dank ElevenLabs Wirklichkeit werden lassen. Chaz Rainey via Variety

Ob ein KI-generierter Stan Lee wirklich im Sinne der Fans ist?

Wie finden die Fans die Entscheidung? Bislang liest man überwiegend negative Reaktionen auf das Vorhaben, Stan Lee durch KI zurückzubringen. Auf Reddit teilen einige Fans ihre Meinung:

„Nicht einmal der Tod kann diesen Mann vor ständiger Ausbeutung bewahren“, schreibt RevengeWalrus.

„Wenn du Stan Lee erleben möchtest, lies oder schau dir seine Werke an und lies seine großartigen Bullpen-Beiträge. Gib dein Geld nicht irgendeinem Algorithmus“, fordert RagnarokWolves.

„Stan Lee lebt in all den Künstlern weiter, die sich von seinem Werk inspirieren lassen. Wir müssen seine Beine nicht wieder zum Leben erwecken, damit er für uns tanzt“, findet DcalebX.

„Das ist ein trauriger Tag. Möge er in Frieden ruhen“, erklärt Bananaman9020.

„Ekelhaft“, lautet das kurze Fazit von The_Best_Bacon.

Nicht alle Reaktionen sind derart gefasst, manche verurteilen das Vorgehen von ElevenLabs mit deutlich schärferen Worten. Es zeigt einmal mehr, wie kontrovers das Thema KI sein kann – besonders dann, wenn es um verstorbene Personen geht. Das Werk von Stan Lee lebt auch so weiter, wie etwa eine neue Serie beweist: Die beste Marvel-Serie bekommt endlich eine neue Staffel, bringt das beste Superhelden-Team zurück