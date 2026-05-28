Jeder kann jetzt ein Piraten-Anno auf Steam spielen, das uns schon vor Release umgehauen hat 

Freunde von Piraten und Aufbauspielen haben ab sofort Gelegenheit, einen bald erscheinenden Titel auf Steam auszuprobieren. Einen Termin für den Release haben die Entwickler gleichzeitig auch noch verraten.

Um welches Spiel geht es? Wenn euch die Idee eines Anno mit Piratensetting zusagt, solltet ihr einen Blick auf Corsair Cove werden. MeinMMO-Redakteur Benedict konnte der Titel beim Anspielen bereits für sich gewinnen und er freut sich auf den Release.

Nun wissen wir auch endlich, ab wann ihr eure Insel samt Behausungen für Piraten errichten dürft. Auf Steam hat Entwickler Limbic Entertainment den Termin für den Release bekanntgegeben: Am 31. Juli 2026 ist es so weit.

Video starten Der Ankündigungs-Trailer zu Corsair Cove, dem „Piraten-Anno“ auf Steam Autoplay

Ihr dürft schon jetzt in See stechen

Was gibt es noch Neues? In knapp zwei Monaten dürft ihr damit beginnen, eure Piratenbasis zu errichten und eine Schiffsflotte aufzubauen, mit der ihr euch der Krone widersetzt.

Wer sich noch unsicher ist, ob einem der Titel gefällt, kann nun pünktlich zur Ankündigung des Release-Datums eine kostenlose Demo ausprobieren. Besucht dafür einfach die Steam-Seite von Corsair Cove und ladet sie euch herunter.

Auch MeinMMO-Redakteur Alex war zunächst skeptisch, da Aufbauspiele normalerweise nicht zu seinen Favoriten gehören. In seinem Bericht könnt ihr nachlesen, wie es Corsair Cove dennoch schnell schaffte, ihn an den Bildschirm zu bannen.

Zum Release am 31. Juli 2026 erscheint das Spiel nicht nur auf Steam, sondern auch im Epic Games Launcher, auf GOG und dem Microsoft Store. Schon ab Tag 1 soll es außerdem im PC Game Pass verfügbar sein. Eine eigene Konsolenfassung ist derzeit nicht angekündigt.

Das Spiel erscheint übrigens direkt in seiner vollständigen Fassung und wird keine Early-Access-Phase bekommen. Zum Preis ist aktuell noch nichts bekannt.

Nach Windrose und vor dem anstehenden Remake von Assassin’s Creed Black Flag ist Corsair Cove ein weiterer Titel, der Piraten-Fans ansprechen dürfte, auch wenn sich alle drei Spiele im Genre unterscheiden. Zu Windrose hat MeinMMO-Autor Ody seine Eindrücke niedergeschrieben: Ich wollte mich fühlen wie ein Pirat, doch ein neues Survival-Spiel auf Steam machte mich zum gestrandeten Tom Hanks